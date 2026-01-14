金馬影帝舊愛鎖定已婚富商下手！挑逗訊息曝光惹怒元配急道歉

阮經天前女友趙文安，被踢爆傳私訊挑逗其他貴婦老公，疑似成為名媛圈公敵。(圖／wenanchao Instagram)

金馬影帝阮經天近來與陸籍千金女友穩定交往中，目前在韓國就讀名校的她，為了與阮經天約會，曾特別搭機飛來台灣相聚，愛得相當火熱，不過與他有過短命戀情的混血女模趙文安，傳出私訊挑逗其他貴婦老公，連閨密男友也沒放過，疑似成為名媛圈公敵。

根據《鏡週刊》報導，近來頻頻出席高端場合的趙文安，被踢爆專挑名媛圈已婚、有穩定交往對象的富商下手，就連閨密伴侶也成為目標，為何趙文安的行為會揭發?主要是被當事者的貴婦揭發，她

表示兩人僅在社群互相追蹤，去年在友人開幕餐廳碰面寒暄後，趙文安竟主動出擊，立刻傳私訊跟自己老公調請，內容包括「你本人很可愛」、「我的菜」等示好字眼，完全不顧忌對方已婚身分，富商僅禮貌敷衍，並沒有越界。

不過後續對話內容，接連出現「還是你想玩嗎」、「可以幫你」、「你想玩的話再跟我講」等充滿想像空間的字眼，讓該貴婦看到對話紀錄後，痛斥趙文安就是雙面人，甚至開始猜測話中究竟有何含意，此外，趙文安還特別提醒富商要記得「刪對話」，可見手法相當熟練。

眼見趙文安直接勾引老公，讓該名貴婦氣到將趙文安私訊對話貼上限動，並標註帳號，痛斥：「你是什麼意思」，眼見東窗事發，趙文安才緊急發布道歉聲明，表示為了求得原諒，會退出社交圈，對於自己的行為，趙文安推稱是上一段感情導致身心狀態不佳，並解釋是因為喝醉才出現脫序行為，不過說法並沒有被採信。

