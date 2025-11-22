金馬得獎盤點！范冰冰奪影后感言哽咽 坦言「拚重新來過」力爭回歸
記者／夢夢子
第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，被譽為華語電影最高殿堂，聚集海內外電影人共襄盛舉，每一個獎項都是競爭激烈，最佳原創電影歌曲由創作歌手戴佩妮作曲並演唱的歌曲《布秧》所拿下，「謝謝導演讓我可以站在金馬的舞台」，負責填詞的導演張吉安感謝一番，也提到范冰冰，「姐姐你在哪裡？這首歌是為妳而寫的，我們都相信妳可以重新來過。」
今年最佳女配角獎由出演電影《人生海海》的陳雪甄拿下，這也是她首度獲獎，她在電影中飾演馬來西亞華人，肢體及口音都像是當地人一般，當她得知得獎就激動落淚，「走了17年我終於站上來了！」陳雪甄也說，擔任配角不見得會獲得外界注目，「甚至很多時候懷疑自己的能力，但是謝謝我們沒有放棄，是我們在暗處支撐，才可以成就電影的細節，謝謝你們看見我們。」
今年終身成就獎由資深演員陳淑芳拿下，頒獎人是在電影《孤味》中飾演女兒的徐若瑄、孫可芳和謝盈萱頒發，徐若瑄稱讚她是一個令人尊敬又貼心的前輩，不是去拍戲，就是在做公益的路上，更直接在台上告白「媽媽我愛你！」令陳淑芳又驚又喜。
已經在演員之路走過68年的陳淑芳，演過大大小小的角色，現場也播出自1957年19歲從影以來的各個角色片段，她表示一路上從不喊累，因為演戲就是她的志趣，「演藝圈這條路走下來是非常非常困難，但是我願意走到不能走，我也願意演到不能演為止，曾經我說過要你們知道我是陳淑芳，哪怕是一場戲一句話我都會認真演」，最後還高喊拍戲不會漲價，「我希望不會辜負金馬對我的期望，心中有愛，永遠是燦爛的。」
而今年最佳男配角由演出電影《我家的事》的曾敬驊拿下，一聽到自己的名字先是震驚一下，接著忍不住落淚，同劇組人員紛紛獻上擁抱，上台後他數度哽咽到說不出話來，「我真的做了很多很勇敢的事情，謝謝這個世界給了我們這樣的空間可以好好生活，好好感受這些情緒，謝謝電影，謝謝你讓我愛上這一切。」
一生只有一次機會的最佳新演員獎項，由模特兒出身的馬士媛拿下，「不管是在這個產業還是在這個世界上，一直努力堅持做著自己喜歡的事的所有人，因為你們影響到我，讓我也想要找到自己很熱愛的事，今天也才有機會在這個舞台上。」另外，最佳導演獎則由電影《眾生相》的導演李駿碩拿下，這也是他人生中的第二座金馬獎。
最佳女主角獎由出演電影《地母》女星范冰冰拿下，導演張吉安代為領獎，提到曾問過范冰冰為何要這麼努力爭取這個角色，「她跟我說『我想重新來過』」，接著就打給范冰冰通知她得獎消息，在電話那一頭的范冰冰一聽到自己拿下金馬獎哭得泣不成聲，「當初導演跟我討論角色的時候問我願不願意摧毀我的臉，我記得當時我毫不猶豫回答說范冰冰奉陪到底，不僅是對角色的承諾，也是一場義無反顧地相信吧」，坦言這個角色對她不只是外型上的轉變，也跟角色進行靈魂共振，「我彷彿真正走進她的世界，這個角色也引領我的成長」，最後也感謝金馬獎，「感謝始終如一鼓舞並支持華語電影人的初心。」
而最佳男主角由演出《幸福之路》的張震二度封帝，一一向劇組團隊道謝「每一個人都很重要，謝謝你們，沒有你們的努力看不到我的表演」，也向同為演員的爸爸張國柱道謝，「他帶我進入、認識電影，讓我從出道13歲到現在一直熱愛電影、相信電影。」
壓軸的最佳劇情片由電影《大濛》拿下，這部電影以庶民視角，揭開50年代的歷史，聚焦在亂世中的小人物，劇組團隊表示，「每個時代都會碰到非常艱困的環境，我們只是想說人可以保有一顆善良、美好的心，我們就是想傳遞這樣的一顆心。」
