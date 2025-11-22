金馬慶功／曾敬驊把淚水全「握在張孝全手上」 幼時綽號曝光：我很愛哭
曾敬驊以《我家的事》拿下第62屆金馬獎最佳男配角獎，他從名字被唸到瞬間哭到下台，頒獎給他的張孝全跟他握手，他將滿手的淚水握在對方手上，慶功宴受訪時，他表示自己完全不知道，緊張地反問，「他說的嗎？」
曾敬驊全程哭到無法控制，得獎區遲遲等不到他，工作人員笑說：「還在哭！」慶功宴受訪時，他聊到了父母，他透露其實每次大型典禮爸媽都會到場，不過從未合照過，「他們覺得害羞，還有怕會打擾我，所以馬上就回去了。」這次他特別打給了爸媽，告訴爸媽希望能合照，不過爸媽已經到了車站，準備要回家。
曾敬驊表示，已經很久沒有哭這麼慘，被問到爸媽有沒有驚訝他哭成這樣，他笑說：「他們應該也哭很慘！」不過他提到，因為他有3個姊姊1個妹妹，父母又忙著顧店，所以小時候經常給奶媽帶，「奶媽都叫愛哭ㄟ（台語）」，透露自己其實小時候是個愛哭包。
