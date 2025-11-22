金馬慶功／入圍7項全摃龜！林依晨再次落馬 張孝全被虧不甘心

林依晨（左）、張孝全出席《深度安靜》慶功宴。（陳俊吉攝）

林依晨雖然失望，但仍充滿正能量。（陳俊吉攝）

張孝全被兒子虧一臉不甘心。（陳俊吉攝）

擔任監製的瞿友寧難掩失落。（陳俊吉攝）

瞿友寧（左起）、導演沈可尚、林依晨、張孝全。（陳俊吉攝）

導演沈可尚（右起）感謝張孝全、林依晨對電影的付出，左為瞿友寧。（陳俊吉攝）

第62屆金馬獎22日落幕，張孝全、林依晨主演的《深度安靜》入圍男女主角、男配角獎等7項大獎，可惜最終全數「摃龜」。林依晨、張孝全、監製瞿友寧、導演沈可尚在典禮後出現慶功宴，臉上難掩失落表情，但也對彼此信心喊話。

時隔22年入圍金馬獎的林依晨笑言，入圍對她來講就是一種肯定，然而既然入圍，心中當然會有想要得獎的念頭，「一直都很想拿這個獎，但是也滿平常心。假如沒拿到，明天還是要回到片場拍戲，愛與熱情都還是會延續，我會在這行一輩子，我遲早會拿到的」，依然保持正向。

她在頒獎典禮後收到許多親友的安慰訊息，她謝謝大家給予的關心，「那種感覺就像是『不管有沒有拿獎，妳在我們心中都是最認真最努力的』。」

張孝全帶著兒子準備的幸運小物出席典禮，他認為自己即使與獎擦身而過，他仍然是幸運的人。他透露，兒子在揭獎後傳了語音訊息虧他「爸爸你知道不是你的時候，你的臉看起來很不甘心欸」，一番話讓張孝全忍不住笑說：「真不愧是我兒子」。

導演沈可尚向張孝全、林依晨深深鞠躬，感謝2人對於電影的付出，表示他們在他心中一直都是最佳男女主角，「我從頭到尾，在我的心中沒有一秒懷疑過不是你們拿最佳男女主角，所以我非常非常錯愕。在我心中誰都沒有辦法取代你們，謝謝你們，你們是最棒的」。

監製瞿友寧更是難掩失落神情，不捨林依晨、張孝全、金士傑都無緣獲得金馬獎，尤其是與他合作《惡作劇之吻1、2》的林依晨，「心中有遺珠，不想當遺珠，但不小心當了遺珠。她是我從小看到大，我心裡一直喊『就是她、希望她得』」，他也感謝三位演員詮釋片中角色，勇敢的說出需要被大家看到的故事，讚許他們在他心中都是最棒的勇者。

