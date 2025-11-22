金馬慶功》《大濛》奪4獎成大贏家！李安虧陳玉勳「不聽話的都有出息」

《大濛》在22日的金馬獎斬獲4項獎，成為大贏家。（牽猴子提供）

由陳玉勳執導的《大濛》在22日的金馬獎入圍11項，最終抱回4項獎，成為大贏家，其中一項更是大獎「最佳劇情片」。陳玉勳在慶功宴上坦言，柯煒林和方郁婷與影帝、后擦身而過還是感到遺憾；而柯煒林敗給張震居次，他開玩笑表示：「每次都說我第2名，我不信！」隨後便轉身問：「跟我說誰沒投給我！」

儘管沒有奪下影帝、影后，但柯煒林相當樂觀，稱讚導演非常讚，還說自己學到很多，「有沒有得獎沒有關係，可以參加金馬獎很開心」。而方郁婷也直言，劇組能夠拿到最佳劇情片還是非常開心。

廣告 廣告

李安（右）透露，陳玉勳（左）曾當過他的一日學生，更開玩笑稱不聽話的好像都很有出息。（牽猴子提供）

名導李安依照慣例，巡迴各家慶功宴，首站就和李屏賓來到《大濛》，並且與劇組一同接受訪問，李安透露，陳玉勳曾當過他的一日學生，「不聽老師的話好像都很有出息」，讓一旁陳玉勳感到不好意思，李安也說自己已經看過《大濛》，並替陳玉勳感到高興，更打趣稱「其實滿嫉妒」。

柯煒林（左起）、方郁婷以及9m88 出席《大濛》慶功宴。（牽猴子提供）

不過，陳玉勳遺憾沒有以本片奪得最佳導演獎，而是由導演李峻碩奪下，柯煒林過去出演過其執導的《濁水漂流》，在李峻碩得獎瞬間，也露出興奮表情，柯煒林直呼：「我超開心啊，沒有《濁水漂流》，我是沒辦法到台灣拍電影。」他更感性表示，「之前在惜別酒會，會覺得自己一個人，現在四年過後，我可以在這邊都認識大家，突然之間會覺得自己成為一份子」。

更多中時新聞網報導

NBA》馬克西紀錄夜 七六人延長賽獵鹿

FEniX登越南選秀對決唱跳 人氣狂飆

籃球》再戰日本 陳盈駿：台灣實力進步了