金馬慶功／差范冰冰一票就奪影后！她聞訊嚇傻 嗨喊：已經覺得我得獎了

第六十二屆金馬獎最佳女主角由《地母》范冰冰奪下，在頒獎典禮後金馬執委會執行長聞天祥表示，高伊玲在《我家的事》中多階段呈現自然又具力量的情緒變化；范冰冰則在《地母》中「從肢體到語言，都完成讓評審耳目一新」。最後競爭集中在范冰冰與高伊玲兩人，最終由范冰冰勝出。

而在典禮過後，《我家的事》劇組也全部到齊出席慶功宴。高伊玲表示，剛剛在得知自己在最佳女主角競爭中僅以一票之差落後范冰冰時笑說：「嚇死了！但我已經覺得我得獎了，有家人在就是最大的獎。」沒得獎也不覺得失落，「就當作給自己再多一點動力」。

雖然最後未能成功抱回影后獎座，但高伊玲仍表示今晚相當開心。根據執行長聞天祥說法指出，今年共有七項呈現 8 比 7 的極端緊繃票數，「評審討論激烈又密集，是非常多年未見的膠著年。」本屆金馬不僅作品風格多元，也讓評審陷入深度掙扎，每一部作品和影人都相當優秀。

