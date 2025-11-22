金馬慶功／張震二度封帝被加持！曝三間廟超靈 「靠1物」再次抱回大獎

記者王培驊／台北報導

第62屆金馬獎影帝由張震以《幸福之路》再度拿下，他笑稱這次能順利奪獎，「真的很幸運」。在慶功宴上，他難得公開自己的「幸運儀式」，就是平時都會固定去三座宮廟參拜，並從其中拿到一顆象徵好運的糖果，最後真的讓他抱回金馬獎座。

張震（左二）表示，自己的幸運儀式就是平時都會固定去三座宮廟參拜。（圖／記者鄭孟晃攝影）

張震透露，這次拍《幸福之路》時的狀態與過往截然不同，「以前演戲會給自己很大壓力，常常心裡緊到不行。但演完舞台劇後，好像突然打開一扇門，知道怎麼放鬆、怎麼把注意力放在表演上。」他說，這次他完全順著導演劇本走，不強求情緒大爆發，「需要的時候一次集中釋放就好，其餘時間都讓自己保持呼吸。」這種更鬆弛的心態，反而讓角色更準、更細膩。

張震（左）出席《幸福之路》慶功宴。（圖／記者鄭孟晃攝影）

談到「幸運物」，他笑說自己其實非常虔誠，「我常常跑三間廟：家附近的福安宮、聖母宮，還有南港奉天宮。」而那顆象徵好運的糖果，就是在奉天宮求來的。他笑說果然靈，因為影帝真的再次降臨。

不只宗教儀式帶來能量，家人同樣是他最大的後盾。昨晚頒獎典禮上，太太與女兒都在台下替他加油，他說：「她們當然也是我的幸運物。」這次拍《幸福之路》剛好遇上聖誕節和跨年，他也把家人一起帶到劇組，「孩子也許看不懂我在演什麼，但至少知道爸爸的工作是什麼樣子。」

至於得獎後最想做的事？張震毫不掩飾疲累，「我真的只想好好睡一覺。」他笑說現在體力不如以往，一個月能有一天睡到自然醒，就覺得是天大的幸福。接下來他手上還有多部電影洽談中，甚至已經為新作完成定裝，準備再度投入拍攝。

