金馬慶功／張震二度封帝被加持！曝三間廟超靈 「靠1物」再次抱回大獎
記者王培驊／台北報導
第62屆金馬獎影帝由張震以《幸福之路》再度拿下，他笑稱這次能順利奪獎，「真的很幸運」。在慶功宴上，他難得公開自己的「幸運儀式」，就是平時都會固定去三座宮廟參拜，並從其中拿到一顆象徵好運的糖果，最後真的讓他抱回金馬獎座。
張震透露，這次拍《幸福之路》時的狀態與過往截然不同，「以前演戲會給自己很大壓力，常常心裡緊到不行。但演完舞台劇後，好像突然打開一扇門，知道怎麼放鬆、怎麼把注意力放在表演上。」他說，這次他完全順著導演劇本走，不強求情緒大爆發，「需要的時候一次集中釋放就好，其餘時間都讓自己保持呼吸。」這種更鬆弛的心態，反而讓角色更準、更細膩。
談到「幸運物」，他笑說自己其實非常虔誠，「我常常跑三間廟：家附近的福安宮、聖母宮，還有南港奉天宮。」而那顆象徵好運的糖果，就是在奉天宮求來的。他笑說果然靈，因為影帝真的再次降臨。
不只宗教儀式帶來能量，家人同樣是他最大的後盾。昨晚頒獎典禮上，太太與女兒都在台下替他加油，他說：「她們當然也是我的幸運物。」這次拍《幸福之路》剛好遇上聖誕節和跨年，他也把家人一起帶到劇組，「孩子也許看不懂我在演什麼，但至少知道爸爸的工作是什麼樣子。」
至於得獎後最想做的事？張震毫不掩飾疲累，「我真的只想好好睡一覺。」他笑說現在體力不如以往，一個月能有一天睡到自然醒，就覺得是天大的幸福。接下來他手上還有多部電影洽談中，甚至已經為新作完成定裝，準備再度投入拍攝。
更多三立新聞網報導
范冰冰金馬封后「在中國慘被消失」！社群遭刪文下架 弟弟范丞丞也噤聲
金馬慶功／差范冰冰一票就奪影后！她聞訊嚇傻 嗨喊：已經覺得我得獎了
金馬慶功／曾敬驊奪男配「爆哭打給爸媽」！親曝童年綽號：以前叫愛哭ㄟ
金馬62／評審團內幕曝！范冰冰險勝她1票奪影后 女配15票全拿壓倒勝利
其他人也在看
金馬62／張震演外送員再奪影帝！得獎自比男主角 一點幸福就能支撐下去
張震以《幸福之路》奪下第62屆金馬獎「最佳男主角」，這是他既《緝魂》之後，時隔4年再度拿下金馬影帝。張震在後台受訪時表示，自己非常喜歡新移民這個議題，「雖然離我們的生活很遙遠，在歐洲、巴黎都有新移民，故事說都說不完，要去了解他，透過很倒霉的男主角去傳達，是很正能量的電影，希望人生像男主人翁一樣，有一點點幸福就能支撐我繼續走下去。」鏡報 ・ 14 小時前
金馬62／演活自台灣赴美打拼父親 張震相隔4年二度封帝
第62屆金馬獎今（22）晚揭曉，張震以新作《幸福之路》奪下最佳男主角，這也是他繼2021年《緝魂》後二度封帝。張震領獎時透露，此次是以非常放鬆的狀態演出，不管有沒有拿到獎項都盡力而為，並將獎項獻給所有熱愛電影的人。公視新聞網 ・ 14 小時前
金馬62得獎名單／《大濛》獲最大獎！張震成新科影帝 范冰冰奪影后隔空哭了
【緯來新聞網】「第62屆金馬獎」頒獎典禮今（22日）登場，范冰冰如願拿下影后，雖然人沒到場，但透過代緯來新聞網 ・ 15 小時前
白恐「大濛」金馬獲4獎大贏家 張震、范冰冰封帝后
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在台北流行音樂中心順利落幕，今年共入圍11項、講述白色恐怖的「大濛」摘下4獎成為大贏家，范冰冰以「地母」抱回影后、張震則以「幸福之路」2度稱帝。中央社 ・ 14 小時前
金馬62／二封金馬影帝 張震：體悟到表演的真諦
實力派演員張震憑藉《幸福之路》一舉奪得第62屆金馬獎最佳男主角，在慶功宴上，他與媒體分享了此次獲獎背後的心路歷程。張震坦言，這次的演出達到了他個人「最舒適、最自在」的狀態，讓他體悟到表演的真諦，並笑稱「演《幸運（福）之路》，以後就變幸運了」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
張震2度奪金馬影帝 感謝演出被放大、傳遞
（中央社記者洪素津台北22日電）演員張震以「幸福之路」再獲金馬獎最佳男主角，也是他2度獲獎，他感謝自己的表演被放大、被傳遞，也強調他很努力，或許沒人看到，「但得獎的幸福會讓我堅持在演員的道路上。」中央社 ・ 14 小時前
金馬62/張震二度奪影帝「完全沒料到」 謝父張國柱：帶我認識電影
第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心盛大登場，張震以《幸福之路》奪下「最佳男主角獎」，打敗柯煒林、張孝全、 許瑞奇及藍葦華等勁敵。他後台受訪時表示，今年每一位入圍者演技都很在線，覺得是非常有競爭性的，坦言完全沒料到自己會得獎。中天新聞網 ・ 13 小時前
金馬62／張震「Lucky物」加持二度封影帝 跑3間廟全說了
金馬62／張震「Lucky物」加持二度封影帝 跑3間廟全說了EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
金馬62／范冰冰《地母》封影后！導演曝「重新來過」決心 現場通話啜泣：獎屬於我們所有人
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，范冰冰憑藉《地母》拿下最佳女主角，正在外地拍戲的她本次沒有...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
不滿員工「單飛」！葬儀惡老闆「89魂上身」院內猛砸救護車逃逸
恆春旅遊醫院22日晚間發生一起暴力事件，一間由陳男、郭男人合夥開設的葬儀社，由於不滿前員工盧男離職後私接醫院葬儀業務，雙方於是發生衝突，並在盛怒之下接連砸毀2輛救護車，並在施暴後離去，警方正追查2人到案中。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
張震3輪勝出金馬稱帝 影后范冰冰險勝高伊玲
（中央社記者洪素津台北23日電）金馬62落幕，最佳男、女主角和最佳劇情片競爭激烈，影帝第3輪才由張震勝出，影后由高伊玲和范冰冰拚到最後，評審特別讚揚高伊玲完美詮釋片中的人生階段，但仍惜敗范冰冰。中央社 ・ 13 小時前
金馬慶功／張震演《Lucky Lu》帶Lucky物 幸運糖果「來自南港1間廟」
第62屆金馬獎於22日晚於台北流行音樂中心盛大舉行，所有獎項頒發完畢，典禮順理落幕。《幸福之路》（Lucky Lu）獲得最佳新導演、最佳男主角、最佳原創電影音樂三項大獎。張震個人第二次成為金馬影帝，在慶功宴上他也分享了些小故事。鏡報 ・ 6 小時前
金馬慶功》張震二度封帝「3間廟加持」 Lucky糖果不能吃要供起來
張震以《幸福之路》（Lucky Lu）再度於金馬獎封帝，今（23日）凌晨慶功宴上，他表示說自己沒有預設會拿獎，「我就是平常心啦」，卻也坦言這一次的演戲狀態與以往截然不同，形容這部作品的拍攝過程讓他前所未有地放鬆，也因此更能集中在每一次呼吸、每一個情緒的起伏上，是他近年來最享受、最接近理想的樣子。中時新聞網 ・ 7 小時前
金馬62慶功｜張震「幸運物」助攻稱帝 連跑3間廟足跡曝光
張震昨晚（ 11╱22）以《幸福之路》拿下第62屆金馬獎「最佳男主角」，這也是他的第2座影帝，今凌晨慶功宴上他秀出「幸運物」是1顆糖，而且還跑了3間廟，「我常常去自己家旁邊的土地公廟，幾乎每天都會去，平常每年會去拜南港的聖母宮，我今天帶的『lucky物』是南港奉天宮的，但我去拜拜都是拜平安、身體健康，那天是拜完看到桌上有糖果就順便拿了1個，這個糖應該會跟獎座放一起」。他也透露有為劇組準備幸運物，「我買了6頂順澤宮的帽子送他們，他們戴還蠻好看的」。太報 ・ 7 小時前
金馬慶功》張震二度稱帝3間廟加持！竟自掏腰包買順澤宮神帽
第62屆金馬獎頒獎典禮昨天（22日）落幕，張震以《幸福之路Lucky Lu》二度稱帝，目前與劇組告假的他才回來3天就去了3間宮廟，還買了6頂埔鹽順澤宮的帽子給來自國外的劇組團隊們，真的是有被加持。他現在最想睡到自然醒，能夠有時間好好休息。張震在紅毯受訪時，透露自己的Lucky物是從廟裡拜拜拿到的糖果自由時報 ・ 1 小時前
金馬62／最佳男主角：《幸福之路》張震
第62屆金馬獎最佳男主角揭曉，張震憑《幸福之路》從「死亡之組」中勝出，二度坐上金馬影帝寶座。 張震謝謝金馬評審的肯定，表示其他入圍者都很棒，但他在《幸福之路》也是個人非常放鬆、全心投入的一次演出經驗，不管有沒有拿到這個獎，他確實盡力而為。他感謝劇組團隊，電影是團隊製作，每個人都很重要，謝謝太太、女兒在背後支持，謝謝父親張國柱帶他前行，他也會繼續熱愛電影。(編輯：陳士廉)中央廣播電台 ・ 15 小時前
金馬62／張震二度得影帝「入圍6次得獎2次」 輝煌紀錄僅次於梁朝偉
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚於台北流行音樂中心舉辦，金馬影帝由張震飾演《幸福之路》稱帝，這也是他繼《緝魂》 之後二度獲得影帝殊榮，一共入圍了六次，得獎了兩次。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
「放颱風假」願賭服輸發烤雞 台東人排隊爽吃雞：謝謝縣長不放假
鳳凰颱風期間，烤雞業者賭「明天放假」，南投、台東照常上班課，業者願賭服輸，今天（22日）送100隻烤雞，有人早上7點多就來排隊，下午3點開始發放時，隊伍在地面拉出長影，顯出排隊民眾毅力。排到烤雞的人樂喊，「謝謝縣長不放假！」拔得頭籌的趙姓民眾早上7點30分就坐在現場玩手機，但要排到烤雞需要毅力，有人自由時報 ・ 20 小時前
金馬慶功／曾當李安一日學生！陳玉勳「不聽老師話」遭虧：有出息
由陳玉勳導演執導的電影《大濛》獲得本屆金馬獎11項提名，最終抱回最佳造型設計、最佳美術設計、最佳原著劇本與最佳劇情片，加上此前的觀眾票選獎，一共抱回5座金馬，成為最大贏家。典禮結束後，導演李安和金獎大師李屏賓一同現身《大濛》慶功宴，表示自己很替陳玉勳高興。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
台北買房夢越來越遠？ 他曝房價和20年前「差距驚人」 網嘆：只能被洗出去
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導隨著台灣房價節節攀升，年輕世代買房壓力倍增，也讓許多人不禁感嘆，父母輩能在台北置產，如今的年輕人卻連新北都買不...FTNN新聞網 ・ 2 小時前