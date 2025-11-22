金馬慶功》張震二度封帝「3間廟加持」 Lucky糖果不能吃要供起來
張震以《幸福之路》（Lucky Lu）再度於金馬獎封帝，今（23日）凌晨慶功宴上，他表示說自己沒有預設會拿獎，「我就是平常心啦」，卻也坦言這一次的演戲狀態與以往截然不同，形容這部作品的拍攝過程讓他前所未有地放鬆，也因此更能集中在每一次呼吸、每一個情緒的起伏上，是他近年來最享受、最接近理想的樣子。
回顧近35年的演員生涯，張震坦承以前壓力很大，「劇組裡可能很多競爭對手，自己對自己的要求也很高。」直到近年投入舞台劇，他才真正意識到，愈是緊張，就愈演不好，「後來我發現，我要追求的是更放鬆的表演，放鬆會讓我變得更專注。」這個轉變為他帶來意想不到的收穫，「讓我拿捏情緒起伏可以更快速而且更寬廣。」
雖然片中的表演偏向細膩，沒有大起大落或很外在的呈現，張震笑說這次其實沒有特別需要去做什麼，更多是順著導演與劇本的方向，被攝影機捕捉，更特別感謝劇組合作無間，「攝影師真的幫很多忙，他雖然沒有得獎，但他真的很棒。」這次得獎，張震說心態與上次《緝魂》有些不同，「真的滿開心的，因為不光是我自己得獎，《幸福之路》總共拿了3個獎，前面最佳原創電影音樂和新導演得獎，我就已經有點在hyper（高亢）的狀態。」
談到現在的表演狀態，張震認為這與年齡增長有關，「年紀慢慢大了，就會越來越鬆弛一點，就會越來越清楚知道自己應該要怎麼做。」他舉例，「以前可能會覺得『哇！我今天要演一場戲很難過』，我會從早就一開始準備這個難過，一直到演完，我會發現我回家後會覺得很累，可能還在繼續哭，真的很傷、很消耗。」現在的他選擇更聰明的方式：「我知道該表現的時候是在哪一個瞬間，我會把那個瞬間非常集中，然後一次把它放出來，就不會讓自己好像撐在那邊一整個戲這樣很辛苦。」
他會因不同的工作環境和工作人員去調整自己的狀態，張震分享：「這就是我做演員自己覺得很有趣的一個部分，如果我老是演同樣的角色，我就覺得我好像每天上班一樣，那我其實大可以不用演，因為我也不是真的缺很多錢。」並直言，演戲最重要的是好玩，「讓自己可以享受在演戲的過程裡面，這個就是推動我繼續演下去的一個動力之一。」
在金馬獎紅毯上，張震拿出了他的「Lucky物（幸運物）」一顆從廟裡求來的糖果，引起媒體好奇，他透露自己其實去了3間廟，包括家附近常去的土地公廟「下內埔福安宮」，幾乎每天都會去走走，還有每年都會去拜的南港聖母宮，而那顆糖果則是來自南港奉天宮，「要強調的是，我去拜拜都是拜平安、身體健康。」那天在奉天宮拜完，看到桌上有糖就順便拿了一個，這顆糖果現在會跟金馬獎座一起供起來，成為他的幸運象徵。
現場也拍到他的太太和女兒，張震坦言，有家人在場讓他更有定心，「有可能是因為他們在，我覺得今天現場的整個氣氛，對我而言是滿特別的。」張震經常帶女兒一起去工作，拍《幸福之路》時，去年耶誕節和跨年都一起在片場度過，「我其實是想讓我的小孩去認識我的工作，雖然他可能看不懂，但他起碼可以知道我到底在遇到哪些人。」也忍不住笑稱：「他們才是我的Lucky物，這絕對的。」
問到得獎後最想做什麼，張震的答案相當樸實，就是好好睡一覺，因為最近很忙，體力也沒有以前那麼好了，「每天能夠睡飽就覺得是很幸運的事情。」他透露，目前正在外地拍戲，回台參加金馬獎只有3、4天，「一個月大概一次可以睡到自然醒吧，很久沒有發生這件事了。」最後，張震還分享了一個溫馨小故事，這次《幸福之路》團隊來參加金馬獎，他準備了一些幸運物送給他們，竟是6頂順澤宮的帽子，「而且他們戴得還滿好看的。」
《幸福之路》預計明年年初在台上映。
