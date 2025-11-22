金馬慶功／張震演《Lucky Lu》帶Lucky物 幸運糖果「來自南港1間廟」

張震（左）參加金馬獎頒獎典禮帶的幸運物是一顆糖果。鄒保祥攝

第62屆金馬獎於22日晚於台北流行音樂中心盛大舉行，所有獎項頒發完畢，典禮順理落幕。《幸福之路》（Lucky Lu）獲得最佳新導演、最佳男主角、最佳原創電影音樂三項大獎。張震個人第二次成為金馬影帝，在慶功宴上他也分享了些小故事。

張震分享，平時就常常會去拜拜。22日出席金馬獎帶的「Lucky 物」是一顆糖果，是去南港奉天宮拜拜拿的，但張震強調，他拜拜都是求平安、身體健康。那天拜拜剛好看到桌上有糖，所以就順手拿了一顆。張震還拿出來跟大家分享說，包裝上的人很可愛，笑說：「下次也是我的Lucky 物啊。」展現影帝親民、可愛的模樣。張震還加碼分享一個小故事，這次《幸福之路》的劇組來台：「我準備了另外一些『Lucky 物』給他們，我買了6頂順澤宮的帽子送他們一人一頂，而且他們戴還滿好看的。」

《幸福之路》慶功宴。鄒保祥攝

這次得獎心態跟上次第58屆時不一樣，典禮上最佳原創電影音樂先得獎，接著導演獲得「最佳新導演」，再到自己拿下最佳男主角獎，張震表示：「我今天真的滿開心的。」頒獎典禮上，鏡頭有帶到張震的妻子與女兒，可以跟家人在同個空間共享榮耀，感覺更加不同，張震說：「今天現場整個氣氛滿特別，對我而言是滿特別。」

張震的幸運物其實是老婆跟小孩。鄒保祥攝

張震透露，其實常常都會帶老婆、小孩一起去工作，去年拍攝《幸福之路》時適逢聖誕節、跨年，就一起在那邊度過，張震說：「我其實想讓我的小孩去認識我的工作，雖然他可能看不懂，但他起碼可以知道我遇到哪些人。」記者說：「他們才是你的Lucky物啊！」張震一臉幸福：「那當然啊！是當然啊！這絕對的！」



