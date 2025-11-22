金馬慶功／張震演《Lucky Lu》帶Lucky物 幸運糖果「來自南港1間廟」
第62屆金馬獎於22日晚於台北流行音樂中心盛大舉行，所有獎項頒發完畢，典禮順理落幕。《幸福之路》（Lucky Lu）獲得最佳新導演、最佳男主角、最佳原創電影音樂三項大獎。張震個人第二次成為金馬影帝，在慶功宴上他也分享了些小故事。
張震分享，平時就常常會去拜拜。22日出席金馬獎帶的「Lucky 物」是一顆糖果，是去南港奉天宮拜拜拿的，但張震強調，他拜拜都是求平安、身體健康。那天拜拜剛好看到桌上有糖，所以就順手拿了一顆。張震還拿出來跟大家分享說，包裝上的人很可愛，笑說：「下次也是我的Lucky 物啊。」展現影帝親民、可愛的模樣。張震還加碼分享一個小故事，這次《幸福之路》的劇組來台：「我準備了另外一些『Lucky 物』給他們，我買了6頂順澤宮的帽子送他們一人一頂，而且他們戴還滿好看的。」
這次得獎心態跟上次第58屆時不一樣，典禮上最佳原創電影音樂先得獎，接著導演獲得「最佳新導演」，再到自己拿下最佳男主角獎，張震表示：「我今天真的滿開心的。」頒獎典禮上，鏡頭有帶到張震的妻子與女兒，可以跟家人在同個空間共享榮耀，感覺更加不同，張震說：「今天現場整個氣氛滿特別，對我而言是滿特別。」
張震透露，其實常常都會帶老婆、小孩一起去工作，去年拍攝《幸福之路》時適逢聖誕節、跨年，就一起在那邊度過，張震說：「我其實想讓我的小孩去認識我的工作，雖然他可能看不懂，但他起碼可以知道我遇到哪些人。」記者說：「他們才是你的Lucky物啊！」張震一臉幸福：「那當然啊！是當然啊！這絕對的！」
更多鏡報報導
金馬慶功／張震笑談「年紀大、鬆弛了」 公開拿影帝後「最想做的事」
金馬62／2025金馬獎完整得獎名單 《大濛》奪最佳劇情片大獎
金馬62／范冰冰工作室發文 恭喜「來自寶島的最佳女主角」
其他人也在看
張震《幸福之路》二度封帝擁抱妻女 不管有沒有拿獎都盡力而為
張震以《幸福之路》榮獲第62屆金馬獎最佳男主角，成功拿下個人第二座金馬影帝殊榮！他在片中飾演移民紐約打拚的華人父親，面臨一連串生活困境，以沉穩洗鍊的演技成功詮釋底層小人物的市井悲歌。張震在得獎感言中，感性地表示這次演出是全心全意投入角色，即使沒有獲獎也已經盡了全力。他也感謝妻女的支持，以及父親「張國柱」帶他認識電影，讓他從13歲出道至今，始終熱愛電影。TVBS新聞網 ・ 1 天前
金馬慶功／張震二度封帝被加持！曝三間廟超靈 「靠1物」再次抱回大獎
第62屆金馬獎影帝由張震以《幸福之路》再度拿下，他笑稱這次能順利奪獎，「真的很幸運」。在慶功宴上，他難得公開自己的「幸運儀式」，就是平時都會固定去三座宮廟參拜，並從其中拿到一顆象徵好運的糖果，最後真的讓他抱回金馬獎座。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／二封金馬影帝 張震：體悟到表演的真諦
實力派演員張震憑藉《幸福之路》一舉奪得第62屆金馬獎最佳男主角，在慶功宴上，他與媒體分享了此次獲獎背後的心路歷程。張震坦言，這次的演出達到了他個人「最舒適、最自在」的狀態，讓他體悟到表演的真諦，並笑稱「演《幸運（福）之路》，以後就變幸運了」。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
金馬62／李安導演登紅毯被攝影機嚇一跳 笑說：回台都有收穫
曾兩度奪下金馬獎最佳導演的國際大師李安，今（22）日晚亮相金馬星光紅毯，以黑色西裝現身，雖然被突然靠近的攝影機嚇了一跳，但仍露出靦腆笑容。李安被突然靠近的攝影機嚇了一跳。圖／台視李安表示，每次回到台灣台視新聞網 ・ 1 天前
金馬62/張震二度奪影帝「完全沒料到」 謝父張國柱：帶我認識電影
第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心盛大登場，張震以《幸福之路》奪下「最佳男主角獎」，打敗柯煒林、張孝全、 許瑞奇及藍葦華等勁敵。他後台受訪時表示，今年每一位入圍者演技都很在線，覺得是非常有競爭性的，坦言完全沒料到自己會得獎。中天新聞網 ・ 1 天前
金馬62星光 張震黑西裝造型登紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，以電影「幸福之路」再度叩關影帝獎項的演員張震，一身黑色西裝造型帥氣登紅毯。中央社 ・ 1 天前
金馬62／張震2度奪金馬影帝 謝謝攝影師捕捉「我一點點小小的眼神」
第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，典禮於晚間7點正式展開，沒有主持人，而是以表演節目和頒獎串聯「過去、現在、未來」三個篇章。今年最佳男主角入圍者包含許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華，獎項由日本影帝西島秀俊，以及第49屆金馬影后桂綸鎂頒發。鏡報 ・ 1 天前
金馬62／演活自台灣赴美打拼父親 張震相隔4年二度封帝
第62屆金馬獎今（22）晚揭曉，張震以新作《幸福之路》奪下最佳男主角，這也是他繼2021年《緝魂》後二度封帝。張震領獎時透露，此次是以非常放鬆的狀態演出，不管有沒有拿到獎項都盡力而為，並將獎項獻給所有熱愛電影的人。公視新聞網 ・ 1 天前
遭主辦當眾羞辱挺身對抗！墨西哥佳麗法蒂瑪環球小姐奪冠
墨西哥佳麗法蒂瑪·博世（Fatima Bosch）在曼谷舉行的第74屆環球小姐選美大賽中奪得后冠，為充滿爭議的選美季畫下句點。25歲的法蒂瑪曾在11月初因遭泰國主辦當眾羞辱而憤然離場，當時還有許多佳麗也離場表示支持，風波一度延燒。中天新聞網 ・ 1 天前
陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕 不爽被「犧牲事實」！怒喊：要把我逼瘋？
昔日「台大五姬」之一陳匡怡曾自爆張孝全對她「追求未果」，22日晚間金馬之夜，張孝全憑藉《深度安靜》成為準影帝，帥氣出席典禮，陳匡怡卻在社群上再提張孝全，還原兩人認識經過，並直呼有些錯誤的訊息，「是要犧牲事實，把我逼瘋是嗎？」鏡報 ・ 1 天前
金馬62／影帝張震跑3間廟得幸運物帶來好運 得獎後最想好好睡個覺
不只有幸運糖果，張震老婆、女兒今也坐在台下替他應援，他開心喊：「他們當然也是幸運物！」他其實工作時常常把家人帶在身邊，像是在拍《幸福之路》遇上聖誕節和跨年，老婆小孩就陪著他一起，他說：「我想讓小孩認識我的工作，雖然不一定看得懂，但至少知道我都跟什麼樣的人...CTWANT ・ 22 小時前
鹿希派「不幫異性夾菜」怕惹禍上身 熊熊同房人夫毫無界線感
鹿希派與校花女友盧鼎惠交往2年多，看似玩世不恭的他對於男女分寸的拿捏卻有極強的原則，認為「不能幫異性夾菜」，「我看到這個動作，心中馬上會有一個警鈴，如果沒有理由，去幫對方夾菜的意義何在，對方沒有手嗎」? 如果是兄弟的女友，即使對方再正，他也會拒絕，就怕「惹禍上身」。太報 ・ 1 天前
金馬62／張震「Lucky物」加持二度封影帝 跑3間廟全說了
金馬62／張震「Lucky物」加持二度封影帝 跑3間廟全說了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
張震2度奪金馬影帝 感謝演出被放大、傳遞
（中央社記者洪素津台北22日電）演員張震以「幸福之路」再獲金馬獎最佳男主角，也是他2度獲獎，他感謝自己的表演被放大、被傳遞，也強調他很努力，或許沒人看到，「但得獎的幸福會讓我堅持在演員的道路上。」中央社 ・ 1 天前
加拿大及德國總理G20場邊會面 討論烏克蘭與加薩局勢
（中央社約翰尼斯堡23日綜合外電報導）加拿大與德國今天發表聯合聲明表示，加拿大總理卡尼與德國總理梅爾茨在南非舉行的20國集團（G20）高峰會場邊，討論了烏克蘭戰爭及加薩局勢等議題。中央社 ・ 14 小時前
金馬62／曾敬驊慶功整理完心情 遺憾爸媽先離開會場
只是曾敬驊覺得比較可惜的是：「剛剛想跟爸媽拍照，打去時他們已經到車站，明天要開店了！」對此他還表示，因為家裡小孩比較多，爸媽開早餐店，所以要趕回家做生意。曾敬驊在得獎的時候也表示，自己表現了很多勇敢的事，他解釋：「 會拍戲就是很勇敢的事，因為本來個性害羞，...CTWANT ・ 23 小時前
張震再奪金馬影帝 (圖)
電影圈年度盛事「金馬獎」22日晚間在北流舉辦第62屆頒獎典禮，演員張震（圖）憑藉電影「幸福之路」2度拿下金馬影帝，他表示，「得獎的幸福會讓我堅持在演員的道路上」。中央社 ・ 1 天前
高雄輕軌彩繪列車成「移動美術館」 「童畫號」即日起上路
即時中心／綜合報導「還我特色公園行動聯盟」（特公盟）今（22）日下午攜手高雄捷運局，在輕軌C23龍華國小站，推出全台首創「由兒少彩繪、並由兒童命名」的輕軌列車，這列「孩子的移動美術館」命名為「童畫號」，即日起於輕軌全線行駛1個月。民視 ・ 1 天前
金馬62／張震再封影帝！受訪感言脫口「X的」我有付出、努力的
藝人張震今年以《幸福之路》奪下影帝寶座，在後台受訪時他也坦承，這屆一同入圍的男主角們演技都很在線，認為今年是很競爭性的一年，完全沒想到今年可以奪下獎座。而受訪時他也忍不住脫口說了「X的」，表示他演戲並台視新聞網 ・ 1 天前
高慧君險失明 罹病7年學會跟自己和解
歌手高慧君多年前因甲狀腺功能低下引發罕見單眼斜視，近期連動3次手術卻爆出恐失明。2021年時高慧君出現甲狀腺功能低下，引發眼睛斜視等病狀，她曾2度手術治療單眼斜視，術後未完全痊癒，視力僅恢復8成，近日連動3次手術驚爆恐失明，因而學會釋放壓力與甲狀腺亢進共存，面對命運她選擇勇敢面對。自由時報 ・ 23 小時前