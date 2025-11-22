金馬慶功／張震笑談「年紀大、鬆弛了」 公開拿影帝後「最想做的事」

《幸福之路》金馬慶功宴。鄒保祥攝

第62屆金馬獎於22日晚於台北流行音樂中心盛大舉行，所有獎項頒發完畢，典禮順理落幕。《幸福之路》（Lucky Lu）獲得最佳新導演、最佳男主角、最佳原創電影音樂三項大獎。慶功宴上，張震談到了面對表演有了不一樣的心態，也分享了得獎後最想做的事。

慶功宴上，張震接受訪問，被問到這次得獎是否胸有成竹？他表示自己只是平常心，在演《幸福之路》的時候「覺得很舒適、很自在」。另外，他認為現在面對表演跟以前是「不太一樣的階段」，以前壓力會很大，會有很多相同的競爭對手在同個劇組，給自己的要求也很高。後來去演舞台劇後發現，讓自己變得很緊張其實很難演，張震現在想追求的是「比較放鬆的表演」。

張震以《幸福之路》拿下第二座金馬影帝。鄒保祥攝

在《幸福之路》裡面，張震就較為放鬆，他認為：「放鬆會讓我變得更專注，拿捏情緒起伏可以更快速、寬廣。雖然這個戲裡面我表演還是偏比較細膩，它不是那種大起大落，或者是很外在的，其實沒有東西太需要我去做，我就是順著導演寫的劇本去演。」

張震上台發表得獎感言時，特別稱讚了攝影師。慶功宴上，他再次強調「非常感謝攝影師幫了很多的忙」，他說：「我很愛我們電影的攝影，他這次雖然沒有得獎，但是他是真的很棒的攝影師。」張震接著分享自己的觀點：「電影本來就是這樣一個工作，有很多不同的專業去配合，讓我們演員在螢幕上的表演可以被觀眾朋友看到。」張震也滿懷感恩地說：「這次也覺得是滿幸運的，演《幸福之路》之後就變幸運了！」

《幸福之路》一共獲得三項大獎。鄒保祥攝

得獎後，張震也不忘感謝導演，「幫很多忙，讓我的表演們可以給評審看到、肯定」。現在表演的狀態是自己最喜歡的狀態嗎？張震坦言：「我覺得演《幸福之路》的時候是，那我會看不一樣的工作，會交出不一樣的表演，要看大家怎麼去配合。」張震不希望演戲老是演同樣的，那就像是上班一樣，「那我其實大可以不用演，因為我也不是真的缺很多錢」，對張震而言，「演戲」就是要跟其他演員、機器、導演，以及很多工作人員配合，所以他會因不同的工作環境、工作人員調整自己狀態，這是他作為一個演員覺得很有趣的一部分。他認為「演戲就是要好玩」，讓自己可以享受演戲的過程裡面，這也是他持續演戲的動力。

得獎後，張震（左）想要好好睡覺。鄒保祥攝

張震笑說：「我覺得就是年紀慢慢大了，就會越來越鬆弛一點。」現在發現，如果很用力去做一件事，身體可能沒辦法負擔那麼多，演戲也是一樣，例如有一場難過的戲要演，以前他會從早就開始準備，直到演完，回家會發現很受傷、會很累。張震說：「就像今天淑芳阿姨講的，一直哭，哭到回家還在哭，演員真的會這樣，真的很消耗。」他現在會知道自己該在哪個瞬間表現，會把那瞬間集中一次釋放，不會跟以前一樣一直ㄍㄧㄥ在那邊，一整個戲很辛苦。

談到接下來的計劃，張震表示明年應該會比較忙，有幾個電影再談。至於得獎之後最想做的事是：好好睡一覺，他表示最近滿忙的，現在體力沒以前那麼好，就想要好好休息，每天能睡飽就覺得是很幸運的事情，「睡到自然醒」是一件很難的事，一個月大概只有一次。



