金馬慶功》曾敬驊奪獎卻留下遺憾！罕吐感情現況「單身一年多」

曾敬驊（左起）、導演潘客印分別奪下金馬最佳男配角、最佳改編劇本。（杜宜諳攝）

曾敬驊（左起）、導演潘客印合作《我家的事》。（杜宜諳攝）

黃珮琪（左起）、藍葦華、朱羿銘、曾敬驊、導演潘客印、高伊玲、姚淳耀23日凌晨出席慶功宴。（杜宜諳攝）

曾敬驊以《我家的事》奪下金馬獎最佳男配角、導演潘客印奪下最佳改編劇本，23日凌晨和藍葦華、高伊玲、黃珮琪、姚淳耀、朱羿銘出席慶功宴。曾敬驊上台領獎暴哭後，情緒冷靜許多，坦言這是近期情緒最失控一次，他也透露，典禮結束後想跟爸媽合照，但爸媽已經到台北車站留遺憾，同時也罕見回答感情問題。

曾敬驊奪獎後，只有跟爸媽通過電話，其他訊息還沒來得及看，他的得獎願望是帶爸媽出國，2年前其實就曾提過，無奈沒有成行，加上他近幾年忙、很少時間，現在正在勸說爸媽的好朋友一起出去，可能成行機率更大。

他在家中排行第4，上有3個姊姊、1個妹妹，得獎後在群組寫長文感謝姊妹，他也自招，得獎後大哭，像是小時候自己的外號「愛哭」，長大後很久沒有這樣子。而他出道至今，鮮少緋聞，被問到感情一事，他招認目前單身一年多，現在有認識的對象努力中，是圈外人，但細節不透露說是祕密。

高伊玲爭影后差一步，評審透露她和得獎的《地母》范冰冰廝殺到最後，對此，高伊玲直呼：「剛才知道嚇死了，怎麼可能，但我覺得我已經得獎了，身邊有家人在，全世界最大獎。」她也否認有失落，真的沒有預期自己會得獎，給自己更多動力，好好觀察別的演員特質跟優點。

藍葦華、黃珮琪、姚淳耀都摃龜，不過一起沉浸在曾敬驊得獎喜悅，藍葦華說：「他（曾）有得我就很開心，哭到埋在我身上也很感動。」姚淳耀和曾敬驊是「網內互打」競爭同一獎項，送上恭喜看他上台，「聽到敬驊得獎很開心，下一秒哭了，很可愛。」

黃珮琪也表示，看到他們上台哭到不能自己，跟全家人一起來金馬，很像做夢一樣，現場也趁機告白「媽媽」高伊玲，十分感人。潘客印導演分享，得獎上台時頒獎人是劉若英，對方還安慰他「賣哭」，讓他印象深刻，得獎感言是當天寫，上台比想像中不緊張，以這作品為傲。

