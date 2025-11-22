金馬慶功》曾敬驊奪獎卻留下遺憾！罕吐感情現況「單身一年多」
曾敬驊以《我家的事》奪下金馬獎最佳男配角、導演潘客印奪下最佳改編劇本，23日凌晨和藍葦華、高伊玲、黃珮琪、姚淳耀、朱羿銘出席慶功宴。曾敬驊上台領獎暴哭後，情緒冷靜許多，坦言這是近期情緒最失控一次，他也透露，典禮結束後想跟爸媽合照，但爸媽已經到台北車站留遺憾，同時也罕見回答感情問題。
曾敬驊奪獎後，只有跟爸媽通過電話，其他訊息還沒來得及看，他的得獎願望是帶爸媽出國，2年前其實就曾提過，無奈沒有成行，加上他近幾年忙、很少時間，現在正在勸說爸媽的好朋友一起出去，可能成行機率更大。
他在家中排行第4，上有3個姊姊、1個妹妹，得獎後在群組寫長文感謝姊妹，他也自招，得獎後大哭，像是小時候自己的外號「愛哭」，長大後很久沒有這樣子。而他出道至今，鮮少緋聞，被問到感情一事，他招認目前單身一年多，現在有認識的對象努力中，是圈外人，但細節不透露說是祕密。
高伊玲爭影后差一步，評審透露她和得獎的《地母》范冰冰廝殺到最後，對此，高伊玲直呼：「剛才知道嚇死了，怎麼可能，但我覺得我已經得獎了，身邊有家人在，全世界最大獎。」她也否認有失落，真的沒有預期自己會得獎，給自己更多動力，好好觀察別的演員特質跟優點。
藍葦華、黃珮琪、姚淳耀都摃龜，不過一起沉浸在曾敬驊得獎喜悅，藍葦華說：「他（曾）有得我就很開心，哭到埋在我身上也很感動。」姚淳耀和曾敬驊是「網內互打」競爭同一獎項，送上恭喜看他上台，「聽到敬驊得獎很開心，下一秒哭了，很可愛。」
黃珮琪也表示，看到他們上台哭到不能自己，跟全家人一起來金馬，很像做夢一樣，現場也趁機告白「媽媽」高伊玲，十分感人。潘客印導演分享，得獎上台時頒獎人是劉若英，對方還安慰他「賣哭」，讓他印象深刻，得獎感言是當天寫，上台比想像中不緊張，以這作品為傲。
其他人也在看
金馬62／曾敬驊7字招認感情現況 得獎痛哭獲關注！羞認從小被叫「愛哭誒」
27歲曾敬驊憑藉《我家的事》奪第62屆金馬獎最佳男配角獎，在典禮台上、後台都爆哭說不出話，出席慶功宴時，心情終於平復下來，害羞笑說，自己小時候其實就有被保母用台語取綽號「愛哭誒」，如今坐實這個綽號。曾敬驊並透露有跟爸媽通到電話，因為想跟他們合照，但是家人已經到車站。鏡報 ・ 14 小時前
金馬紅毯／曾敬驊攜全家走紅毯 被靈魂拷問「選爸爸」
【緯來新聞網】《我家的事》由潘客印執導、鄭有傑監製，藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪、朱羿銘、姚淳耀等緯來新聞網 ・ 1 天前
金馬62／曾敬驊驚喜抱回男配角 一路淚不停：我真的做了很多勇敢的事
第62屆金馬獎最佳男配角由曾敬驊以《我家的事》擊敗勁敵拿下，他在揭曉瞬間顯得相當驚訝，一聽到自己的名字眼淚立刻落下，從上台到走下台都淚流不停，感謝劇組人員、感謝爸媽，真情流露感動全場。曾敬驊說自己做了很多勇敢的事，也謝謝電影讓他愛上這一切。 曾敬驊：『(原音)我不太會說話。但是，我真的做了蠻多很勇敢的事情。謝謝帶我進到電影世界的老師李烈、烈姊，謝謝妳看進了我。謝謝這個世界給我這樣的空間可以好好生活、好好感受這些情緒。謝謝電影，謝謝你讓我愛上這一切。』中央廣播電台 ・ 22 小時前
金馬62／曾敬驊慶功整理完心情 遺憾爸媽先離開會場
只是曾敬驊覺得比較可惜的是：「剛剛想跟爸媽拍照，打去時他們已經到車站，明天要開店了！」對此他還表示，因為家裡小孩比較多，爸媽開早餐店，所以要趕回家做生意。曾敬驊在得獎的時候也表示，自己表現了很多勇敢的事，他解釋：「 會拍戲就是很勇敢的事，因為本來個性害羞，...CTWANT ・ 13 小時前
金馬慶功／曾敬驊把淚水全「握在張孝全手上」 幼時綽號曝光：我很愛哭
曾敬驊以《我家的事》拿下第62屆金馬獎最佳男配角獎，他從名字被唸到瞬間哭到下台，頒獎給他的張孝全跟他握手，他將滿手的淚水握在對方手上，慶功宴受訪時，他表示自己完全不知道，緊張地反問，「他說的嗎？」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
金馬62／曾敬驊突爆「深夜痛哭」真相！當場和解兩名爸爸
金馬62／曾敬驊突爆「深夜痛哭」真相！當場和解兩名爸爸EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬62》曾敬驊一路淚崩到後台！奪男配角哭許願「帶爸媽出國」
第62屆金馬獎最佳男配角由《我家的事》曾敬驊奪下，他一臉不敢置信，在台下直接大暴哭，跟電影中飾演他的家人們緊緊擁抱，他在台上哽咽說出感言，一直到下台還在用手擦淚，在新聞中心說到要帶爸媽出國的願望，再度淚崩展現真性情。中時新聞網 ・ 21 小時前
金馬62 曾敬驊奪最佳男配角激動哭紅眼 (圖)
演員曾敬驊（圖）憑著在電影「我家的事」中的好表現，22日成功拿下第62屆金馬獎最佳男配角，從台前致詞到後台受訪，他數度難忍情緒、哭紅雙眼。中央社 ・ 22 小時前
曾敬驊鍍金！自爆童年綽號「愛哭ㄟ」 爸媽早餐店一早擠滿人
第62屆金馬獎以《我家的事》拿下最佳男配角獎的曾敬驊，一路從台下哭到台上，真情流露，眼淚完全止不住，他事後受訪時透露，自己小時候的綽號就是「愛哭ㄟ」，這次久違失控自己也嚇到，而曾敬驊父母在宜蘭開的早餐台視新聞網 ・ 5 小時前
大學教師評鑑變「集點」惡夢 教部：持續收集意見
（中央社記者陳至中台北22日電）大學的教師評鑑常被工會團體批判，尤其是私校教師常陷入「集點」惡夢，為滿足各項指標疲於奔命。教育部近期邀集相關團體代表討論，將持續收集意見，作為政策擬定參考。中央社 ・ 1 天前
金馬62／首獲金馬獎陳雪甄「配角發光」感言惹哭網友 雙喜臨門兒子也獲金馬
陳雪甄以電影《人生海海》勇奪「最佳女配角獎」，而且是獲評審團15票一致通過，這也是她演藝生涯首度獲得金馬獎的肯定。陳雪甄在慶功宴上接受訪問時表示，這讓她有一種努力這麼多年終於被看見、被肯定的感覺，更笑稱現在只想要好好地喝一杯慶祝。不過，陳雪甄坦言還沒想到獎座要放在哪，「我家已經沒空間了，可能要喬一下。」鏡報 ・ 14 小時前
宜蘭安心家訪 志工膚慰給關懷
鳳凰過境、水神發威，颱風為宜蘭帶來的傷口還沒復原，受創最嚴重的蘇澳鎮跟冬山鄉，一聽到下雨民眾就膽戰心驚，在這黑暗時刻，連續好幾天，慈濟人卻出現在他們家門口來發放慰問金，今天走到最後一天，兵分42條...大愛電視 ・ 1 天前
陳雪甄哭著領獎 曾敬驊大淚崩
第62屆金馬獎頒獎典禮22日在北流舉行，最佳男配角由《我家的事》曾敬驊奪下，他一臉不敢置信，在台上致詞時暴哭，顫抖哽咽說出感言，到了後台還在用手擦淚，一路哭到後台，展現真性情；最佳女配角由陳雪甄以《人生海海》擊敗《左撇子女孩》的葉子綺、蔡淑臻等眾多勁敵，她昨上台也淚崩，對著台下的導演廖克發大喊，「17年，我終於站上來了，謝謝你這麼多年來信任我，讓我今天可以站在這裡。」中時新聞網 ・ 15 小時前
曾敬驊拆心牆摘金馬男配 得獎最想帶爸媽出國
（中央社記者王心妤台北22日電）曾敬驊以「我家的事」摘第62屆金馬獎最佳男配角獎，他從台下哭到台上，提到這次演戲最大收穫是拆掉心牆，「謝謝電影讓我愛上這一切。」他並說得獎最想做的事是帶爸媽出國。中央社 ・ 21 小時前
吳婉君突宣布「結束孽緣」！半夜鬆口透露心聲：體會到被照顧是多幸福的事
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人吳婉君今年3月傳出遭前男友趙駿亞家暴，不過6月時曾被《鏡週刊》報導兩人已復合，但事後並未對於此事進行說明。直到今...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 1 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 23 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前