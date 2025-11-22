金馬慶功／曾敬驊奪男配「爆哭打給爸媽」！親曝童年綽號：以前叫愛哭ㄟ
記者王培驊／台北報導
第六十二屆金馬獎最佳男配角由《我家的事》曾敬驊抱回，他在宣布得獎後瞬間爆哭，起身時情緒完全收不住，先和身邊的演員好友們一一擁抱，再走上台從張孝全、鳳小岳手中接下獎座。激動畫面震撼全場，也成為今年最催淚的一幕之一。
慶功宴上他接受媒體採訪時，情緒稍稍平復，笑說「跟一家人走了一段路，就比較緩和下來了」。他坦言還沒打開手機，只在後台立刻撥電話給爸媽報平安，「他們每次首映或典禮都有來，但都沒有拍到照，因為他們怕打擾我、或會害羞」。結果爸媽已經在高鐵站準備回程，「明天一早還要開店」。
被問到想帶爸媽旅行的心願，他害羞地說會找時間問問，「因為不確定他們會不會怕飛機，我媽也沒有護照。我有三個姊姊一個妹妹，我們家五個小孩，他們真的很忙到沒時間出國玩」。他也透露自己小時候外號是「愛哭ㄟ」，很久沒有在公開場合失控大哭，「因為我平常算冷靜」。入行後最勇敢的事，他認為就是拍戲，「因為我本來就不擅長在很多人面前表達，是挑戰自己沒試過的」。
姚淳耀則說整晚心情平靜，但聽到曾敬驊得獎非常開心，「看到他哭覺得很可愛」；藍韋華則說能因為這部戲走上金馬已經很滿足，「敬驊埋在我身上大哭，我也差點哭出來，只要他們得獎，我就很開心」。飾演弟弟的朱羿銘說今晚像在作夢，「看到哥哥哭我也快哭了」，姊姊黃珮琪也紅著眼眶表示，「看他們兩個上台我就哭到不行，眼淚一直掉」。她還笑說，五六年前拍短片時就認識高伊玲，「那時候還想說如果我有機會上台，要跟她告白，但今天還是沒有機會」。
導演潘客印則形容今晚像「畢業典禮，但戲院還在上映」。他說得獎感言是早上寫的，沒想到上台全部都講完。被問到未來想繼續朝網喜劇方向發展，導演表示，「希望可以搏君一笑，但我本人不是黑色幽默類型」。提到待會慶功宴上會遇到李安，他羞笑：「想問他有沒有看《我家的事》，知道他有看就夠了。」曾敬驊則補上：「會想跟他拍張照。」
