金馬慶功／曾當李安一日學生！陳玉勳「不聽老師話」遭虧：有出息
記者宋亭誼／台北報導
由陳玉勳導演執導的電影《大濛》獲得本屆金馬獎11項提名，最終抱回最佳造型設計、最佳美術設計、最佳原著劇本與最佳劇情片，加上此前的觀眾票選獎，一共抱回5座金馬，成為最大贏家。典禮結束後，導演李安和金獎大師李屏賓一同現身《大濛》慶功宴，表示自己很替陳玉勳高興。
李安和《大濛》劇組在慶功宴上一同接受媒體訪問，透露陳玉勳曾當過他一天的學生，笑說：「不聽老師的話都很有出息！」同時感嘆現在拍電影愈來愈不容易，自己也已經很久沒有開拍新片。李安表示，陳玉勳第一部作品就讓他相當驚艷，如今成功奪獎，他由衷替對方感到開心，也稱讚演員群表現優秀。
《大濛》上映日期在即，近日舉辦的「口碑場」大獲好評，不過陳玉勳笑說自己不太敢刷網友的反饋，「不太敢刷，看多了對身體不好」，至於今年一口氣抱回5座金馬，是否有增添票房的信心？陳玉勳謙虛表示：「我們算蠻幸運的，可以跟這麼好的演員、工作人員相處，其實已經很滿足了，其他的事不敢多想。」
