金馬慶功》李安笑虧陳玉勳假文青！讚不聽話但很有出息
〔記者許世穎／台北報導〕第62屆金馬獎昨完美落幕，由導演陳玉勳執導的《大濛》以最佳劇情片、原著劇本、造型設計與美術設計4項大獎成為最大贏家。陳玉勳今凌晨在慶功宴坦言，對演員落空有些失望。入圍影帝的柯煒林聽聞自己和張震戰到最後，當場開玩笑表示「是誰沒投給我？每次都說什麼第2名！」
柯煒林4年前以《濁水漂流》入圍金馬獎最佳男配角，透露當時來台覺得滿孤單，但也表示是因為該片，讓他被台灣影視界看見，才陸續參與一些台灣電影。今年再以《大濛》角逐影帝，活動上見到很多熟識的台灣影人，再也不覺得自己孤單，感性直呼：「這比得獎還開心。」
雖然開玩笑說當第2名，但他表示：「只要能看到熟悉的工作人員，也有認識更多台灣的幕後團隊，就已經很開心了。」
國際大導李安，昨現身《大濛》慶功宴，除了大讚演員都很好，看到導演陳玉勳更當場表示：「他當過我一天的學生。」原來陳玉勳曾在「1993電影年」被李安指導，李安指他當時愛拍長鏡頭，笑虧他是「假文青」。
提到陳玉勳繼《消失的情人節》後，再憑《大濛》成為金馬獎大贏家，李安一方面為他高興，另一方面也笑言：「有沒有發現不聽老師話的那個都很有出息！」相當肯定他的實力。
《大濛》口碑場今天仍持續在台上映中，並將於11月27日在台盛大上映，更多電影資訊請見官方臉書。
