金馬慶功》柯煒林長像JYP+許光漢！拿金馬影帝亞軍怒了：誰沒投給我

金馬大贏家《大濛》劇組今天凌晨舉行慶功宴。(記者陳奕全攝)

〔記者廖俐惠／台北報導〕金馬62昨天(22日)落幕，柯煒林遺憾輸給張震，無緣拿下人生首座金馬獎，繼游學修之後，連續兩屆都由香港年輕男星獲得「金馬影帝亞軍」。

柯煒林繼《破浪男女》之後，二度演出台灣電影，他在陳玉勳執導的《大濛》飾演車伕「趙公道」，在片中有著相當精彩的演出。此次是他首次入圍金馬最佳男主角，與張震纏鬥到最後一刻，卻仍與獎盃擦身而過，他今天凌晨在慶功宴上幽默笑說：「是誰沒投給我？每次都說什麼第2名！我不相信的！」

廣告 廣告

柯煒林(右)被說長得像JYP加許光漢，左為方郁婷。(記者陳奕全攝)

柯煒林4年前以《濁水漂流》入圍金馬獎最佳男配角，開啟與台灣的緣份，他坦言當時來台覺得很孤單，如今熟識的台灣影人越來越多，這個認識、那個也認識，突然間發現自己也成為其中的一份子，再也不覺得孤單，感性直呼：「這比得獎還開心。」

Threads最近瘋傳他長得像JYP跟許光漢的綜合體，柯煒林笑說：「我演技的寬度是蠻寬的！」被陳玉勳吐槽：「很敢講吼！」

柯煒林(中)假裝生氣說：「誰沒投給我」。圖右起為陳玉勳、柯煒林、方郁婷。(記者陳奕全攝)

張震以《幸福之路Lucky Lu》二度稱帝，他笑說這幾天到家裡附近的3間宮廟拜拜求平安，只是拜完南港奉天宮之後，順手拿了一顆糖果，沒想到竟然成為他的「Lucky物」，他笑說不會吃掉，要放在獎盃旁邊「供著」。

相隔4年再次拿下影帝，張震坦言心態與以往不同，過去演戲時壓力很大又緊張，如今越來越鬆，演《幸福之路Lucky Lu》時很舒適、自在，「其實我大可以不用演，我不是缺很多錢，演戲就是要好玩，讓自己可以享受演戲的過程，這是我繼續的動力。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

金馬62》第62屆金馬獎完整得獎名單 張震、范冰冰分占影帝影后

金馬62》范冰冰為中國爭后！評審曝她勝出關鍵：競賽很殘酷

金馬62》《大濛》勇奪4+1獎成大贏家！《地母》3獎居次范冰冰祝福金馬獎

金馬62》柯煒林自爆內褲黑的！抱抱父母沾辛運

