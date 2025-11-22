金馬慶功／范冰冰封后哭到眼腫！李安深夜連線通話 她激動喊：超喜歡你
記者王培驊／台北報導
第六十二屆金馬獎影后由《地母》范冰冰奪下，雖然她因工作缺席典禮，但得獎當下仍透過語音向全場致意。後台畫面也在金馬執委會公開後曝光，只見范冰冰在與導演張吉安視訊時激動到大爆哭，妝容花到不行，一邊吸鼻子、一邊笑中帶淚，情緒完全失控。
更驚喜的是，李安導演深夜現身慶功宴，並與范冰冰直接連線。電話一接通，他就笑說：「哇！恭喜妳啊冰冰！」范冰冰立刻認出他的聲音，激動回應：「李安導演！我好喜歡你的電影！聽吉安導演說你會來，真的非常開心，也聽說您很喜歡《地母》，真的非常謝謝！」李安也暖心回覆：「對，很喜歡，也很為他（張吉安）高興。」
《地母》共拿下最佳女主角、最佳攝影與最佳原創電影歌曲 3 項大獎，導演張吉安在慶功宴上透露，范冰冰早在 6 天前就拿到工作簽證，原本一直想調整工作排程回台，但最終仍因行程滿檔無法前來。他笑說，得獎當下原本想跟她開視訊，但范冰冰哭到眼睛腫得不像話，只能改用電話通話。
金馬執委會也在稍早於 Threads 公開後台視訊紀錄，畫面中張吉安把鏡頭對準金馬獎座，興奮地對她說：「我幫妳領回來啦！來看一下名字有沒有寫錯——第62屆金馬獎最佳女主角范冰冰，沒錯吧！確認就簽收。」范冰冰隔著螢幕整個哭翻，髮絲凌亂、眼淚止不住，反覆說著謝謝，激動到講話都停不下來。
《地母》兩位童星白潤音、許恩怡也在慶功宴上替「媽媽」范冰冰開心。白潤音說：「她真的為電影很拚命，恭喜媽媽。」許恩怡則回憶拍攝時環境艱苦，「有很多蚊子，但冰冰姐從來沒有喊苦。」雖然范冰冰不在台上領獎，但她的情緒與激動透過螢幕完整傳遞，全場仍替她感到由衷開心。
