金馬慶功》范冰冰連線李安上演大告白 簽證都好了詳解無法來台原因

白潤音（左起）、張吉安、李安、李屏賓、許恩怡23日出席金馬慶功宴。（李承陽攝）

張吉安慶功宴現場再度跟范冰冰電話連線。（李承陽攝）

范冰冰主演張吉安執導新片《地母》，22日順利拿下第62屆金馬獎影后，23日凌晨，張吉安攜同片演員許恩怡、白潤音一同出席慶功宴，也解釋范冰冰最終無法來台出席金馬獎的原因，范冰冰也再度「連線」受訪。

張吉安說：「我們6天前已經拿到簽證，但她的工作已經定下來，我們一直在調整，她因為拍攝無法離開，所以她在拍攝現場跟我電話連線。後來我嘗試打視訊電話，但是她哭到眼睛很腫，已經不成人形了。」

慶功宴現場，張吉安再度在媒體面前打電話給范冰冰，范冰冰的語氣依舊十分激動，還說晚上很難睡了，因為除了心情激昂，還有650多條恭喜的訊息要回，至於「紅毯女王」國際范無法來走金馬紅毯，她也感到可惜，但表示之前來都沒得獎，結果這次沒能來反而得獎了，覺得很妙，也補充說感謝台灣觀眾，看到大家的影評好評十分開心。

更巧的是，現場電話連線訪問到一半，大導演李安也來到慶功宴鼓勵《地母》劇組，范冰冰也因此跟李安連線通話，范冰冰先是跟李安告白說非常喜歡他的電影，接著李安也恭喜她跟張吉安，李安說：「很喜歡，很替他（張吉安）高興、很替妳（范冰冰）高興。」范冰冰則樂回：「謝謝！謝謝！希望你一切都順利，我們都要開心。」

另在片中演出范冰冰兒女的白潤音跟許恩怡也分享與媽媽合作的心得，白潤音說：「我們在現場的環境很不容易，很多蚊子跟泥土，她一次都沒說辛苦，導演要她做什麼她都說好，而且她跟攝影師、燈光師、化妝師都很好！恭喜媽媽，大家看她表面光鮮亮麗，其實做了很多準備，我私底下非常尊重他，很感動受到她很多鼓勵。」許恩怡也開心送上祝福，拿著金馬獎獎座拍照時還不好意思害羞說搞得像是自己得獎了。」

