金馬慶功／遭封「許光漢、JYP綜合體」！柯煒林羞喊1句 導演嗆：真敢講
記者宋亭誼／台北報導
第62屆金馬獎22日圓滿落幕，電影《大濛》最終抱回最佳造型設計、最佳美術設計、最佳原著劇本與最佳劇情片，加上此前搶下的觀眾票選獎，一共抱回5座金馬，成為本屆最大贏家。男主角柯煒林以一票之差輸給張震，無緣金馬影帝，不過他樂觀表示，能參加金馬獎就已經很開心，還在慶功宴上稱讚導演陳玉勳：「導演蠻讚的，我學到蠻多東西。」
柯煒林4年前以《濁水漂流》入圍第58屆金馬獎最佳男配角，因而獲得繼續在台灣發展的契機，時隔4年，柯煒林再度闖進金馬殿堂，心裡全是開心與感恩。柯煒林來台宣傳電影期間，憑藉帥氣外型及親民個性圈粉無數，還被網友說是JYP（朴軫永）及許光漢綜合體，對此，柯煒林既害羞又開心，笑稱：「我的演技寬度可以蠻寬的」，結果立刻被導演陳玉勳調侃「真敢講」，引發現場爆笑。
另外，同樣廝殺激烈的還有最佳女主角獎，方郁婷雖輸給范冰冰《地母》，擦身影后獎座，但她一點也不難過，也為《大濛》抱回最佳劇情片感到開心。此外，9m88在頒獎典禮上獻唱《大濛》主題曲，坦言表演完鬆了一口氣，「帶著演員身分唱這首歌，像是背負全劇組的使命，導演、演員都坐在台下，不敢看他們，怕會想哭。」
第62屆金馬獎昨晚在台北流行音樂中心盛大登場。《大濛》成最大贏家。《大濛》一舉拿下最佳造型設計、最佳美術設計、最佳原著劇本、最佳劇情片，以及觀眾票選最佳影片，在後台接受訪問時，監製李烈坦言心情相當興奮...華視 ・ 5 小時前
