金馬慶功》陳雪甄壓倒性奪女配！廖克發等她17年 約好不漲價

〔記者廖俐惠／台北報導〕第62屆金馬獎頒獎典禮昨天(22日)落幕，陳雪甄憑藉著電影《人生海海》奪下最佳女配角，她聽聞自己以15票全票通過，直呼：「很感動，努力這麼久，終於被肯定了。」被問到兒子的反應，陳雪甄笑說兒子對金馬獎似乎沒什麼感覺，正在露營的他透過語音訊息說「恭喜喔」就結束。

陳雪甄在台上淚崩，表示擔心自己會哭到講不出話來，結果沒想到在台上哭得這麼用力。她的得獎感言特別感謝導演廖克發陪伴她17年，廖克發在台下十分感動，「我的確閃過17年前，陳雪甄第一次來面試的樣子，第一部拍到現在真的非常感動。」

廖克發受訪時曾說，陳雪甄該得獎了。如今真的拿獎，廖克發表示：「終於看到她上台，看到雪甄這麼多年堅持在表演上，上坡或下坡，其實她上台的時候，後面工作人員哭成一團。」被問到未來演廖克發的戲是不是不會漲價？陳雪甄也給出肯定的答案。

陳雪甄(右)憑藉著《人生海海》奪下金馬獎最佳女配角，左為《人生海海》導演廖克發。(記者胡舜翔攝)

陳雪甄的得獎感言為配角發聲，她表示：「這段話其實我第一次入圍的時候，就很想講了，如果有一天可以上台，我想要講這個台詞，因為我周邊有很多認真的演員，沒有到注目到。」與她有不少對手戲的男主角魏雋展是男主角遺珠，陳雪甄稱表演是大家一起的，「魏雋展很棒，不愧是劇場男神，我們很快就有默契，他滿安靜，但我們不需要說太多話。」

廖克發昨天未能拿下最佳導演，最佳劇情片也輸給了《大濛》，他坦言雖然對自己有信心，但也遺憾，不過透過《人生海海》做到想做的嘗試感到滿驕傲，「雪甄走了17年，下一次讓雋展上台。」

被問到會不會買禮物犒賞自己？陳雪甄坦言，多年來當演員已經沒有太多物慾，能夠跟很好的夥伴一起工作就很好了，不過她還是想吃個大餐慶祝一下。

