金馬慶功》陳雪甄節食2週美美拿女配 兒子作品也拿金馬獎超開心

陳雪甄出席《人生海海》金馬慶功宴，臉上笑容擋不住。（郭吉銓攝）

導演廖克發（左起）和陳雪甄開心開香檳慶祝。（郭吉銓攝）

陳雪甄表示得獎後最想大吃大喝。（郭吉銓攝）

第62屆金馬獎最佳女配角由陳雪甄以《人生海海》奪下，這是她演藝生涯首座金馬獎，得獎後在慶功宴受訪時，得知在決選自己以15票全票通過，她難掩激動表示：「很感動，有一種努力這麼久終於被肯定了。」正在露營的11歲兒子有錄語音恭喜，巧的是，此次獲最佳動畫短片的《螳螂》正好是母子倆配音，可謂雙喜臨門，她笑說：「我非常開心《螳螂》可以得獎，他（兒子）還小就不知道金馬獎可以幹嘛，這個部分還來不及跟他講。」

陳雪甄透露，已為了美美走上金馬紅毯，已經節食將近2週，只為在最重要的時刻以最好的狀態登台，還當場反問媒體：「你們覺得值得嗎？」獲得一片肯定的答案後，她終於放心大笑：「那等一下可以大吃（金馬入圍送的）泡麵了！這麼多年來我已經沒什麼物慾了，但如果可以我想要好好大吃一頓。」以及好好喝酒慶祝一番。她也忍不住向大家展示一旁的獎座，「剛在台上沒感覺，一下台才覺得好重！」她笑說，這才發現自己緊繃太久，一放鬆手就痠了。至於獎座要放哪裡？她苦惱地說：「家裡真的沒有空間了，可能要叫兒子的玩具收一收。」

而她在得獎感言中，特別提到想要把獎送給所有在每一部電影中擔任配角的演員，引發網友熱烈討論與好評。陳雪甄透露，這段話其實從第一次以《馗降：粽邪2》入圍金馬獎時就很想講：「很多年前就告訴自己，如果有一天上台的話，我想要講這個。因為不只是我，周邊看到很多人認真在工作的夥伴，還有在幕後，但好像都沒有被注意到。所以我很希望讓大家知道我們在做什麼，利用這個機會，讓大家多多關注在不同位置發光的人。」也不忘打趣自嘲：「但沒想到哭得那麼慘還可以記得背好的感言。」

陳雪甄和導演廖克發從大學第一部短片就合作，看到好夥伴得獎，廖克發也感動到眼眶泛紅，「我的確閃過17年前，陳雪甄第一次來面試的樣子，第一部拍到現在真的非常感動，看雪甄那麼多年堅持、那麼多年走過上坡下坡，她上台的時候劇組工作人員哭成一團。」並稱，雖然自己與最佳劇情片和導演獎擦身而過多少有點遺憾，但看到陳雪甄獲獎，「比自己得獎還開心」，還表示，以後當然要和陳雪甄繼續合作，且有講好「不能漲價」，被當場拱「下次要讓她上台拿影后」。

