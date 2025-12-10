金馬戰爭本島還可上班上課？陳玉珍：大陸武器早能直接打台灣

台北市議員苗博雅對外宣稱現代爆發戰爭除戰場外，台灣本島民眾仍可維持上班上課，遭批浪漫化戰爭行為，外行裝內行，引發圍剿與熱議。國民黨立委陳玉珍指出，現今武器早已能直接越洋打到台灣，正常有邏輯的人都知道攻打金門是浪費時間，苗博雅根本就在誤導人民的戰略判斷。

苗博雅日前在直播時表示，台灣很多人對於戰爭的想像都是來自於電影搶救雷恩大兵、珍珠港、電影螢火蟲之墓，但實際上現代戰爭，不是所有人都在戰場，絕大多數人都維持日常生活，並舉例烏克蘭許多人民依然正常上下班、上下課；如果金門、馬祖遭攻擊，台灣本島還是正常運作，每天躲在防空洞的想像是與現實有差距的。

國民黨立委陳玉珍抨擊，從軍事戰略看，過去823砲戰雖然只有打到金門，但如今武器已能越洋直擊台灣重要設施，若中共武力犯台，執行斬首行動或攻擊本島目標才符合邏輯，正常人都想得出來，攻打金門反而拖延時間，讓美國援軍更容易抵達，苗博雅不應用錯誤論述誤導戰略判斷。

針對「助理費修法遭施壓撤案」。陳玉珍也回應，表示完全沒有聽說，助理工會有公開提出訴求，他們尊重也願意討論，但助理費法制化確有必要，立委助理是好夥伴，真心要保障權益就直接來討論，不用透過媒體放話把事情複雜化。她強調，工會若有版本可直接提出，「他們不提我來提」，呼籲工會端出具體草案，一起把制度補上。

針對外界傳出若法案表決可能有5票跑票。陳玉珍直言未聽說，且自己的提案也不是最終版，助理費議題涉及層面甚廣，既然問題沒講清楚，就該面對並解決，並非進行政治鬥爭。陳並提到，前總統陳水扁、行政院長卓榮泰過去也有討論過這件事情。

至於此案是否與立法院長韓國瑜討論過？陳玉珍說，韓國瑜沒有特別找她，但相信其本意一致，都希望從制度層次處理問題。外界也關注國民黨主席鄭麗文是否清楚，內部意見是否以傅崐萁為主軸？陳玉珍回應表示，他暫時還沒遇到傅崐萁，但相關法案均透過中常會向黨主席報告流程，黨團自主的運作的方式一向如此。

