金馬收視出爐！收看人口突破660萬 收視高點落在「他」身上

第62屆金馬獎頒獎典禮於22日圓滿落幕，而本屆電視加上網路，總計共664萬7616人觀賞金馬盛會。金馬官方社群也有高達720萬次的觀看與觸及。至於本屆收視最高點則落在張震奪下影帝後發表得獎感言。

本屆金馬獎收視最高點則落在張震奪下影帝後發表得獎感言。（圖／台視提供）

今年張震以《幸福之路》二封金馬影帝，擊敗張孝全、許瑞奇、柯煒林與藍葦華等強勁入圍者，而他發表得將感言時，收視來到了2.71，成為本屆收視最高點。第二名則是范冰冰電話連線致感言的部分，收視為2.61。隨後黃奇斌、孫盛希「煞到電影這款夢中人」的舞台，以2.58的收視拿下第三，隨後第四、五名分別為馬士媛榮獲「最佳新演員」致感言的2.55及李駿碩榮獲「最佳導演」時的2.51。

本屆典禮以「現在、過去、未來」為主軸，透過表演、影片與頒獎橋段交織出完整的金馬敘事，其中由典禮創意總監殷振豪導演率領團隊傾力打造的五段精彩串場影片，更是大獲好評，多位入圍者、表演者、電影人，都特別於繁忙的行程中抽空參與拍攝每個人的投入與熱情，成就了這場屬於電影人的「最好的時光」。

許瑋甯頒發「最佳新演員」的橋段也成本屆金馬焦點。（圖／台視提供）

而典禮中的幽默橋段也成為網路亮點，林柏宏與劉冠廷的頒獎呈現以互虧《96分鐘》未入圍最佳男主角，以及「去年結尾講金馬26還沒走出來」的橋段，還有許瑋甯在頒發「最佳新演員」前播放的創意短片中，以龍套角色穿插在入圍者影片中，雖然完全不是焦點，但她仍認真演繹，登台後長達十多秒仍沒有焦點，俏皮模樣逗得全場觀眾笑聲連連，也讓不少網友一度以為是播出小意外。





