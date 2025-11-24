金馬收視出爐！范冰冰奪影后只拿典禮第二 李國煌帶老婆成紅毯冠軍

〔記者侯家瑜／台北報導〕第62屆金馬獎頒獎典禮於上週末落幕，今日公布電視與網路收視成績，總收視人口高達6,647,616人。典禮(19:00–22:59)電視收視(4+)達2，收視人口 165.4萬人；15–44歲有效收視為1.55。星光大道(17:29–19:00)電視收視(4+)為 0.59，吸引49.5 萬人收看。網路表現同樣亮眼，典禮＋星光全平台總收看人次達 4,498,616，其中 MyVideo309萬人次、LINE TODAY有140萬人次。

台視每分鐘收視高點落在晚間 22:41，張震奪下「最佳男主角」並發表得獎感言，收視來到 2.71(58.6 萬人)。其次為 22:30 范冰冰以電話連線領取「最佳女主角」時刻(2.61)，與 22:01 黃奇斌、孫盛希帶來《煞到電影這款夢中人》表演(2.58)。

星光大道部分，收視高峰為 19:00 李國煌受訪(1.29)；其後為鍾雪瑩(1.08)與翁倩玉、西島秀俊合體亮相(0.84)。網路熱度最高者依序為李國煌、李安，以及西島秀俊與翁倩玉合體走星光。

