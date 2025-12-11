金馬新人大銀幕床戰對手 一物不慎流出他怕太噁心

勇奪今年金馬獎最佳導演的李駿碩與《眾生相》男主角張迪文來台宣傳。(佳映提供)

以電影《眾生相》勇奪本屆金馬獎最佳導演的香港導演李駿碩，今（11）日與金馬新人獎入圍演員張迪文在台亮相，分享拍攝期間的辛酸與趣事。張迪文片中全裸、且有大尺度性愛演出，但他笑說：「梁朝偉、艾瑪史東與許多資深演員都露了，我一個新演員有什麼不能露？」

《眾生相》以150萬港幣（約600萬台幣）打造，全片僅用 10 天拍攝完成，每天拍攝 12 小時、一天一場戲，以極限製作方式呈現多段跨越階級與身分的性愛場景，細膩探索人與人之間的距離與情感孤島。

李駿碩笑稱，金馬獎座目前放在父母家，「怕放我家會被認出，爸媽很開心，還會拿出去給叔叔伯伯們摸一下。」他坦言得獎像「童話成真」，回到香港像回到現實世界，但再次來台宣傳仍感到興奮。

能夠與張迪文(左)合作，李駿碩相當開心，直呼是他的「最大幸運」。(佳映提供)

談到與張迪文的合作緣分，李駿碩透露，因他某天在社群上徵人玩狼人殺，張迪文剛好回覆。遊戲當晚玩到深夜，隔天張迪文要工作便留宿導演的工作室，兩人在客廳的一段對話，意外成為合作契機。李駿碩坦言，他需要的是「能講、敢演、不害羞」的演員，而張迪文的坦率與自信正中他的期待。

張迪文在片中大膽全裸演出，他他表示雖然自己偏瘦，但在黑白影像的大銀幕上看到自身線條後覺得「其實挺漂亮」。不過，他也坦言家人一開始非常反對，「但我告訴媽媽希望不要有芥蒂。等電影入選柏林和金馬後，再問他們要不要看，他們還是拒絕，但給了我空間，我很感謝。」有趣的是，家人其實暗中參與拍攝工作——他阿嬤甚至開車載劇組去拍戲，而某天導演到他家拍攝，更碰巧叫到他媽媽當天開的計程車。

張迪文在大銀幕大膽裸露，片中其中一個床戰對手甚至是李駿碩現任的伴侶。(佳映提供)

拍攝期間也不乏意外狀況。其中一場與英國演員的親密戲，張迪文因鼻子過敏不停流鼻涕、吃藥硬撐，他坦言非常尷尬，「我要親他，但鼻涕一直流，我很怕他覺得噁心。」李駿碩則在一旁笑說自己距離太遠沒看到鼻涕，反而覺得那種「不一樣的狀態」意外拍出味道。

《眾生相》因應不同市場，共存在四個以上版本：柏林影展版（未完成）、金馬版（最長）、英國版（亦為台灣院線版）、台北電影節字幕調整版。導演直呼這部電影「有很多不同的樣子」，也讓影迷充滿好奇。

在金馬頒獎現場，當李駿碩奪下最佳導演時，張迪文在台下哭成淚人。他回憶：「我覺得自己有參與、成就這件事，導演信任我，我也信任他。」李駿碩則回應，張迪文是他的「最大幸運」，但每一位合作過的演員都讓他心懷感謝。《眾生相》將於12月12日上映。

