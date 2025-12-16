金馬新人為「繼承豪宅」做牛做馬 租屋忽略這一點！遭受慘痛教訓：東西全發霉

黃河（左）和陳姸霏在《人生只租不賣》詮釋租賃管理師，為解決各種大小事苦惱。公視台語台提供

陳姸霏在公視台語台《人生只租不賣》中，為繼承母親豪宅，被迫加入黃河公司當租賃管理師，為房東和房客解決大小事。談起租屋經驗，陳姸霏曾住過沒窗的屋子，東西全發霉；王真琳遇過房東喝醉恐嚇；黃河則是東西壞了找不到人處理，相當無奈。

曾獲金馬新人獎的陳姸霏則分享過往曾和朋友合租，小看通風重要性，選了一間沒有窗的房子，加上地理位置潮濕，不透氣又不透光，大量東西發霉讓她受到教訓，後來選房都很在意有幾扇窗、窗戶材質和紗窗材質。

陳姸霏笑說，接觸租賃代管產業後，最想獲得他們的看屋技能，「不用親自入住就能一眼看穿房子可能哪裡會有問題，因為看房經驗，敲敲看隔間就知道隔音好不好，或可以推測牆面可能發霉」。

陳姸霏在《人生只租不賣》為了獲得房產繼承權，加入星河房管事務所做牛做馬。公視台語台提供

黃河傳訊給房東無奈嘆：像丟進黑洞！

金鐘視帝黃河過往也有租屋經驗，每次最崩潰的就是東西壞了永遠找不到人處理，「水管漏水、燈不亮、門怪怪的，但訊息傳出去之後就像丟進黑洞，只能一邊等一邊想說：『是不是其實沒那麼嚴重？』」。拍完《人生只租不賣》更能理解，對房客來說，有人願意即時回應、把事情處理好，本身就是一種很大的安全感。

拍攝前劇組特別安排包租代管產業的人與演員交流，黃河表示：「他們每天都在面對不同人生狀態，有期待、有焦慮、有妥協。不只是房子，也要兼顧房客的情緒與狀況，在拉扯中保持理性，同時又不能失去對人的理解，那種平衡感是很吸引我的特質！」

黃河（右）和陳姸霏在《人生只租不賣》服務房東和房客。公視台語台提供

劇中演出水電工「姍姍」的王真琳也有過10年租屋經驗，經歷過各式房東，「以前有遇到一個很兇、很怪的房東，會半夜喝醉貼恐嚇紙條在門上，但也有很溫暖的房東，在疫情期間會問我們的身體狀況還好嗎？需不要要燉雞湯給我們？」相信觀眾不論有沒有在外租屋的經驗，看完這齣劇都會很有共鳴。

王真琳租房經驗10年，遇過各式房東。公視台語台提供

《人生只租不賣》探討新世代中不同的居住型態，包括近年廣受討論的社會住宅等，以輕喜劇結合社會議題，打造出「新型態台語職人劇」，也是首部以房管為題材的台語劇集，期望讓租屋故事成為美好的生活實驗室，重新定義對房屋和家的想像。全劇12集，將於2026年1月11日每週日晚間8點公視台語台首播，每週播出兩集。



