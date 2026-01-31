金馬新人「通靈」慘遭霸凌！吐露「變勇敢」真實心聲 帥氣吊鋼絲像演《咒術迴戰》

陳姸霏劇中想起被霸凌回憶。Disney+提供

25歲的陳姸霏曾以《無聲》獲金馬新人獎，近日在Disney+《凶宅專賣店》中飾演協助房仲公司驅魔的「通靈少女」小墨，劇中意外撿到怨靈遺物，觸發學生時期因通靈能力遭霸凌與排擠的創傷回憶，進而遭怨靈附身失控。

陳姸霏形容：「《凶宅專賣店》讓我變得更勇敢。」分享過去覺得很多事情都綁手綁腳，或行動之前有太多的心理建設、不敢相信自己有能力完成這件事，「演小墨的過程中，讓我知道其實可以更相信自己。」也開玩笑表示，小墨這個角色非常帥氣，「吊威亞（鋼絲）飛來飛去超級厲害，根本就像《咒術迴戰》！」

范少勳（右）劇中驚險救援陳姸霏。

范少勳飾演房仲菜鳥「阿澤」，在最後關頭緊抱小墨，更為了解救她而嘴對嘴餵符水，驚險場面讓人心跳狂飆，劫後餘生的兩人感情急速升溫。范少勳也分享，希望大家看了《凶宅專賣店》後，有勇氣面對在現實中不敢直面的人事物，「透過每一個故事，讓大家重新檢視與家人、親友的關係，不要留有遺憾。」

范少勳也鼓勵觀眾可以從看似有點可怕的劇情中慢慢找到蛛絲馬跡，每位角色都不是表面上這麼簡單而已，「我覺得這就是《凶宅專賣店》很新穎的地方，雖然是用恐怖題材包裝，但真的讓人忍不住想看下去！」

李銘順讚導演拍出豐富人性題材

李銘順飾演房仲老鳥「雄哥」。

李銘順飾演房仲老鳥「雄哥」，對於作品上線後收穫好成績，感性喊話：「收到這樣的消息真的非常開心，導演是我會合作的關鍵之一，他說故事的手法我很喜歡，並且作品中有很豐富的人性題材，拍戲後『義勝房屋』的大家也確實像一家人一樣感情變得很好，劇組相處得非常愉快，很興奮能為大家帶來這麼精彩的在地故事。」



