金馬新導演分享創作路 沈可尚曝父親過世藏洋蔥、鄒時擎聽到哽咽

「金馬62電影論壇」20日登場，分為「導演論壇」和「新導演論壇」，首度齊聚本屆金馬獎最佳導演和新導演10位入圍者輪番現身對談。新導演論壇齊聚《深度安靜》沈可尚、《左撇子女孩》鄒時擎、《我家的事》潘客印，來自新加坡的《核》陳思攸、《幸福之路》韓裔加拿大籍的Lloyd Lee CHOI導演。沈可尚分享自己拍攝《深度安靜》前，一向不認可他的父親過世，像是給了他好好拍片的空間，一席話說完，讓要接著分享的鄒時擎聽到哽咽，無法接話。

沈可尚坦言父親從小並不支持他做電影。當他終於要拍首部劇情長片，父親已重病。「我跟劇組說，萬一開拍後我家裡有事，就得立刻去處理。開拍前半年，我每天奔走照護中心，父親已反覆開刀第七次，有天我要離開病房前，心想乾脆跟他坦承，第一部片3個月後要開拍，並把所有的掛念、這些年的感受都告訴了他，離開醫院後，就接到通知回去，父親在我面前過世。」

沈可尚盼父親託夢訴感想

沈可尚分享，當全片殺青那一刻，工作人員開心慶祝，香檳「怦」一聲當下，他只是仰頭看天，知道爸爸以不同形式一定會看到，即使爸爸生前沒有給過他任何肯定，但他選擇一個很重要的時間離開，讓自己可以專心拍完這部作品，希望父親能託夢告訴他感想。

《深度安靜》沈可尚分享父親生前並不認可他拍片，最在最後一刻用離世來體貼他。金馬執委會提供

鄒時擎談起自己大學畢業後便離家赴美，在紐約的剪接課程上相識西恩貝克，經常一起討論電影、看電影。而《左撇子女孩》的故事早在20年前就跟西恩討論決定執行了，兩人也曾一起來台灣籌備，卻因資金難找，只好回美國先拍了《外賣》。

鄒時擎合作西恩貝克《外賣》被藏身

提到自己與西恩貝克的合作方式，鄒時擎說：「我一直跟他工作，作品都是我們一起創造，只是沒有人知道我是誰。譬如《外賣》就是合導合製，是我們一起有的Style。」能夠完成這部影片，除了天時地利人和，還有不肯放棄的念頭。

Lloyd Lee CHOI的《幸福之路》，許多人好奇他資金不多，是如何請到金馬影帝張震參與演出？他坦言成長過程看過很多張震的作品，相當崇拜他的表演，他特地搭了16小時航程飛來台北，一下飛機馬上衝到飯店會議室與張震見面。

Lloyd Lee CHOI的《幸福之路》力邀張震演出，全因他看過張震許多作品。金馬執委會提供

Lloyd Lee CHOI表示，當時張震跟他說，若是再早幾年他可能無法接下這部作品，但當時張震女兒恰巧和戲中女兒角色年紀相似，他得以體會角色心境，決定答應接下演出，也讓他美夢成真。

潘客印靠剪輯生日禮物開啟電影路 陳思攸從小被禁看娛樂影視

潘客印說自己並不是先做電影夢的，大學畢業出社會先做宣傳和其他工作，自己學生時期就對剪輯有興趣，尤其喜歡剪影片送朋友當生日禮物，不花錢又有誠意。直到後來去應徵剪接助理，才逐漸確定自己想主導故事，開始學寫劇本拍短片。

來自新加坡陳思攸則說，自己父母從小嚴格，不讓她看任何影視節目，稱這些是靡靡之音。她直到17歲才被朋友帶去看電影，從此打開眼界。《核》是她在新加坡華文女校的反叛故事。

陳思攸則說，自己父母從小嚴格，不讓她看任何影視節目，稱這些是靡靡之音。她直到17歲才被朋友帶去看電影，從此打開眼界。金馬執委會提供

她笑說，這個片名是趕著要讓當地報紙報導時硬湊出的字，本來一度想改叫與角色有關的《懶教死黨》，但怕太強烈，於是就沿用已在影展曝光的片名《核》。完整金馬62電影論壇影音紀錄將在金馬官方YouTube頻道和LINE TODAY同步上線。



