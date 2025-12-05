金馬最佳動作設計《恨女的逆襲》 亞洲盃金牌拳手打造真實拳擊戲

蔡振南（左）與林怡婷（右）在《恨女的逆襲》中飾演感情極好的師徒。（華映提供）

甫獲金馬獎「最佳動作設計獎」的電影《恨女的逆襲》，今日發表 正式預告 並宣布定檔於2026年1月16日全台上映。本片由臺灣首位亞洲盃女子拳擊金牌得主陳嘉玲聯手知名動作指導黃泰維共同擔任動作設計，帶領演員們經歷長達近一年的地獄式特訓，將拳擊場上的汗水與爆發力真實呈現大銀幕，讓女主角林怡婷直呼：「都忘記是要拍戲，以為要去比賽。」

動作指導黃泰維談到與陳嘉玲的分工時表示：「如果拳擊是一個語言，嘉玲教練熟悉這個語言，負責教演員怎麼說話，等演員們會講話後，我的工作就是幫他們運用這個語言跟對手對話，用拳擊講故事！」

拳擊指導陳嘉玲坦言，除了女主角之外，其他演員原本有人在拳館上團課，也有人自己找教練學拳。但由於初期訓練效果不如預期，劇組希望由她統一接手。陳嘉玲與導演事前有默契「導演扮白臉，我扮黑臉」，因此她的出現讓演員既尊敬又害怕。

陳嘉玲強調：「如果沒經歷那種累到快窒息的狀態，很難演繹拳擊手真正的血汗與辛酸。拳擊不是表演，是靠汗水堆出來的。」她曾在一次團練中訓斥所有演員：「選手和演員一樣，都是靠自律站上舞台。你們要珍惜自己的身體、要休息、要把生活調整好，不然撐不過這部片，更拍不出拳擊手真正的樣子。」這番話當場罵哭了幾位演員，氣氛一度降到冰點。但陳嘉玲隨後也欣慰表示：「從那天之後，他們的態度完全改變——作息改善、飲食正常... 他們不再把拳擊當成一堂課，而是當成一種責任。」

國手吳詩儀在片中客串演出。（華映提供）

為了追求真實感，《恨女的逆襲》更有眾多真實拳擊選手參演，力邀奧運拳擊國手吳詩儀客串，同時也邀請頂尖職業泰拳傳奇「微笑殺手」孔哥，他擁有超過200場的驚人生涯戰績，讓電影的對打場面增添震撼與專業性。

除了熱血的動作場面，「三金得主」蔡振南（南哥）飾演拳擊教練也獲國手吳詩儀認可。導演李宜珊在劇本階段腦中浮現的教練形象就是南哥，為了演好「教練泰爸」，蔡振南接受拳擊訓練兩個月。陳嘉玲讚賞：「南哥完全沒有因為資歷而放鬆，給他功課，會盡全力做到；打錯就一遍遍重來；打對了，還會想再更好。」國手吳詩儀第一次見到南哥時，就大讚從外型、姿態都跟常見教練「真的像！」

70歲的蔡振南坦言拳擊訓練很不容易，「汗都流了幾公升」，還因此消瘦，但他與幾位拳擊隊隊員林怡婷、林毓家、黃惟、曾皓澤相處密集，對年輕演員們的投入感動。

《恨女的逆襲》集結林怡婷、蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜、林毓家、黃惟、田翔元、曾皓澤、黃冠智等實力派演員，描述女性在家庭與生活的挫折中，如何透過拳擊找到正面迎擊的勇氣。電影將於2026年1月16日正式上映，更多電影資訊請上官方粉絲團查詢。

