金馬最佳動畫片《世外》催淚登台 耗時7年「揭密千年輪迴真相」

《世外》以橫跨千年的輪迴與誓死守護的友情約定為主軸。（甲上娛樂提供）

歷時7年打造的奇幻催淚動畫《世外》，以橫跨千年的輪迴與誓死守護的友情約定為主軸，不僅榮登在香港榮登影史動畫票房冠軍，同時也是去年香港電影票房第一名，並於香港亞洲電影節榮登「觀眾票選最佳電影」，去年更勇奪金馬獎「最佳動畫片」，亦入圍最佳原創電影音樂、改編劇本，在市場與口碑雙雙締造亮眼成績，同時入選「動畫界奧斯卡」法國安錫國際動畫影展等世界重量級影展，好評持續發酵。

《世外》改編自日本直木賞得主西條奈加催淚小說《千年鬼》，故事設定人死之後、輪迴之前，亡魂會來到名為「世外」的異界，陰間使者「小鬼」日復一日引渡著亡魂，卻在某天遇見拒絕轉世的少女「小妹」，意外揭開一段橫跨千年的宿命糾葛。當小妹前世的遺憾與忿恨被喚醒，一道足以毀滅人間與世外的詛咒也隨之復甦，迫使小鬼踏上一段危機四伏的救贖之旅，在守護與放手之間，做出最揪心艱難的選擇。

廣告 廣告

由新銳動畫導演吳啓忠執導，資深電影人楊寶文監製兼編劇，匯聚超過百位動畫創作者共同完成，被視為華語動畫在工業技術與敘事成熟度上的重要里程碑，結合東方美學、輪迴哲思與當代情緒議題，不僅是一場視覺與想像力兼具的奇幻冒險，更是一趟關於放下執念、學會原諒自己的心靈旅程。《世外》將於3月13日在台上映。

更多中時新聞網報導

HBL》潘彥銘大三元 松山8強開紅盤

鄭伊健動作戲到位 點名導演是安全關鍵

春節前農產跌多漲少 寒流明報到