金馬有福迎新春 蘇莉湘攜手地方單位邀書法名家揮毫送春聯

【 互傳媒∕ 記者 范家豪∕ 高雄 報導】 迎接農曆新年的到來，高雄市樂齡想溫馨關懷協會攜手高雄市體操發展協會，將於 2 月 1 日（星期日）下午 2 時至 4 時 30 分，在 民族社區活動中心旁籃球場 舉辦「金馬有福・大師揮毫送春聯」公益活動，邀請民眾以捐贈發票方式行善迎新春。

本次活動由高雄市樂齡想溫馨關懷協會理事長蘇莉湘發起，並結合 安吉里里長王明文、安康里里長孫聖雄、安發里里長許峻溢等地方力量共同推動，特別邀請多位書法名家到場揮毫，其中包括知名書法家 楊國茂老師 親臨現場，為民眾書寫象徵吉祥、平安與祝福的新春對聯，讓傳統書法藝術在年節氛圍中與社區民眾近距離交流。

廣告 廣告

活動採公益兌換方式進行，民眾只要捐出 三張 114 年 1、2 月發票，即可兌換一幅手寫春聯，數量有限，送完為止，期盼透過小小善舉，匯聚成溫暖社會的力量。

本次活動亦獲得黃香菽議員服務處、安吉／安寧／安康／安發里里長、屏東時報、高雄兄弟聯誼會會長邱炳儒、大高雄總工會副理事長陳弘昇、民眾黨高雄市黨部、中國國民黨中常委孫健萍辦公室、市議員參選人劉承智等單位協辦支持，並由財團法人大揚文教基金會贊助，共同促成這場結合藝術、公益與社區情感的年節盛會。

蘇理事長表示，希望透過書法文化與公益行動的結合，讓民眾在迎新納福之際，也能為社會盡一份心力，讓愛與祝福在新的一年持續傳遞，為社區注入更多正向能量。