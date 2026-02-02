金馬有福迎新春 蘇莉湘攜手地方團體邀書法名家楊國茂大師揮毫送春聯
【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 迎接農曆新年到來，高雄市樂齡想溫馨關懷協會與高雄市體操發展協會攜手地方人士，於今2月1日（星期日）下午14:00至16:30，在三民區民族社區老人活動中心旁籃球場舉辦「金馬有福・大師揮毫送春聯」公益活動，邀請民眾以捐發票方式行善迎新春。
本次活動由高雄市樂齡想溫馨關懷協會理事長蘇莉湘發起，並結合安吉里里長王明文、安康里里長孫聖雄、安發里里長許峻溢、安寧里長郭海定及民意代表等地方力量共同推動，特別邀請書法名家楊國茂大師現場揮毫，為民眾書寫象徵吉祥與祝福的新春對聯。民眾只要捐出三張114年1、2月發票，即可兌換一幅春聯並贈送精美禮物，數量有限，送完為止，除了春聯揮毫外，蘇莉湘理事長還聘請國內知名節目總策畫顏裕人老師安排歌舞表演，歌舞表演者均為國內表賽冠軍之歌手舞者，如副團長瓊文老師、國標舞冠軍帥哥永旭、三立歌唱評審兼主持人郭玲玲老師、婷婷肚皮舞等，人美心善好歌聲的歌手育蓁袍磚引玉捐出她的車馬費給協會當公益基金。還有晨詮推拿張晉通老師義整團隊、義剪讓里民年前修整顏容輕鬆過好年，三民二分局反詐宣導減少民眾受騙機率，王政漢大師命理分析讓民眾參考來年時運把握好時機，還有安吉里里長王明文捏氣球團隊，歡樂聲連連過好年。
活動同時獲得黃香菽議員服務處、安吉／安寧／安康／安發/安寧里里長、屏東時報、林岱樺立委國會辦公室、中國國民黨中常委孫健萍辦公室、民眾黨高雄市黨部等單位協辦支持，並由財團法人大揚文教基金會及台灣塑膠工業有限公司贊助，共同促成這場結合藝術、公益與社區情感的年節盛會。蘇莉湘理事長表示，希望透過書法文化與公益行動的結合，讓民眾在迎新納福之際，也能為社會盡一份心力，讓愛與祝福在新的一年持續傳遞。
蘇莉湘理事長特別感謝出席活動的政商人士副議長曾俊傑特助沈繹哲、張博楊議員主任姜宗甫、黃香菽議員主任李昌軒、民眾黨三民區副主任周伊倫、議員參選人林彥、中國國民黨中常委員孫健萍、林岱樺立委特助蔡婷如、安發里長許峻溢、安康里長孫聖雄、安吉里長王明文、安寧里長郭海定，各大媒體負責人等，活動也是歡樂聲中圓滿落幕，在此蘇莉湘理事長也祝福大家新年快樂，金馬行大運、金馬有錢、金馬有福、金馬有春、金馬幸福。
