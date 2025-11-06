金馬準影帝柯煒林罹肺腺癌4期 親曝抗癌現況：我比以前更健康

【緯來新聞網】2025年金馬影展今（6日）正式展開，開幕片《大濛》劇組導演陳玉勳攜演員方郁婷、曾敬驊、柯煒林、9m88一同現身記者會。港星柯煒林7月對外表示確診肺腺癌第4期，這是他罹癌後首次在台露面，問起健康狀況，他依舊是以往樂觀開朗個性，笑喊：「我覺得自己比從前還更健康了，我就是身體力行告訴大家，還是可以如常生活。」

《大濛》金馬記者會，曾敬驊（左起）、方郁婷、9m88、柯煒林。（圖／許方正攝）

33歲柯煒林5月時因久咳未癒，到醫院檢查發現罹癌第四期，他今表示目前是吃鏢靶藥物來治療，十分消耗體力的舞台劇工作也還是持續進行，「我舞台劇其實也演了20場了，我就是用身體力行來告訴大家我蠻健康。我整個人很放鬆，未來可以繼續這樣也蠻不錯。醫生也鼓勵我多工作，可以告訴跟我一樣生病的朋友，還是可以如常生活。」

柯煒林罹癌後首次在台露面，樂觀面對病情。（圖／許方正攝）

柯煒林跟方郁婷這次雙雙以《大濛》角逐金馬影帝、影后，談起入圍心情，柯煒林露出燦爛笑容表示：「這可以說嗎？說實話就是，其實拍完就覺得應該會入圍的啊！那天我其實是要演舞台劇，本來是覺得如果沒有入圍要怎麼面對接下來2個小時的演出。」確定入圍後，他反而放下懸著的一顆心，專心去面對舞台劇演出。方郁婷也表示宣布入圍當天她人正在紐約，「原本我是做夢，夢到自己沒有入圍，起來以後很傷心。」沒想到結果恰恰相反，她確定入圍影后，讓她又驚又喜。



導演陳玉勳花4年籌備《大濛》，即便是白色恐怖相關故事，電影裡也還是讓人笑中帶淚。他表示，當初找柯煒林演老兵，他深知以柯煒林的年紀來說是個挑戰， 笑喊「我每天都要盯著他。」不過他則大讚方郁婷本身就有個演員光芒，「我每天都在說郁婷好棒。」話雖如此，但陳玉勳與2位監製李烈、葉如芬其實也都相當肯定柯煒林的表現，3人不約而同表示，早在4年前柯煒林以《濁水漂流》入圍金馬男配角時就看見他，葉如芬甚至開玩笑表示：「那時候哪有什麼《破浪》，根本沒什麼浪。」宛如重現《影后》裡的「我先看到他的」橋段，率直的反應逗笑眾人。《大濛》將於11月27日全台上映。

方郁婷將以《大濛》角逐金馬影后。（圖／許方正攝）

《大濛》監製葉如芬（左起）、導演陳玉勳、監製李烈。（圖／許方正攝）

