金馬準影帝變裝3小時自嘲「太熱趕緊脫」 原型皇后讚：下輩子要長這樣

王國燊與許瑞奇快閃來台，2人繼《好孩子》後，最新作品又再繼續合作。

入圍本屆金馬獎最佳男主角的新加坡演員許瑞奇，憑電影《好孩子》挑戰演出變裝皇后「阿好」，亮眼表現入圍金馬影帝。9日他與導演王國燊接受台灣媒體訪問，許瑞奇表示演這部片他主動減重11公斤，更在2年中斷續在秀場跟著角色本尊實習，把一個單純大直男改造成氣質賤賤的「Drama Queen」。

王國燊透露，《好孩子》靈感取材自新加坡真實人物阿真（Sammi Zhen）的故事。為尋覓能演出角色細膩情感的演員，他一度陷入瓶頸，直到看到許瑞奇在劇集《你的世界我們懂》中飾演自閉症青年，「那一刻我被震撼，他本身是帥氣的，但完全沒有偶包去演那個角色。」導演笑說，初次見面時許瑞奇直言對演出《好孩子》「沒有把握」，反而讓他更確信：「我就看中他的誠實，如果你跟我說我一定做得到，我反而怕你講大話。」

廣告 廣告

為了融入角色，許瑞奇親自跟隨阿珍在秀場見習，雖然只是有空就去，但時間也長達2年。他笑說：「原本只是想了解，後來越看越被他打動。」2024年正式開拍前3個月，他更要求經紀人推掉所有工作，全心投入角色準備。「那段時間我像在上變裝訓練營，穿高跟鞋練兩三個禮拜，老師要我找出『漂亮角度』，但我只知道帥的角度！」

為展現阿好婀娜多姿的身形，他從70公斤瘦到59公斤，狂減11公斤，「那是我人生最瘦的時候，只能喝湯、吃雲吞。」導演笑說：「我只是提過要『片中會露出腰部，要真的蠻細的』，沒想到他這麼拼！」當時為了不能有男性的肌肉線條，許瑞奇也不能跑步、不能健身，但最麻煩的還是誇張的化妝。

為了更真實揣摩角色，許瑞奇減重11公斤，還歷經3個月魔鬼訓練，片中的表現精采絕倫。

為了完美呈現舞台上的華麗樣貌，許瑞奇每天開拍前都要化妝至少3小時，「光是底妝就得打上好幾層。」他笑稱自己要求嚴格，「一定要夠辣、夠漂亮！」回想第一次試裝時，他也曾害羞不已，「穿胸罩的時候超尷尬，後來就豁出去了，心想：看吧！讓大家隨便看吧！太熱了，趕緊脫了，可以呼吸。」

談到戲中靈感來源，原型人物、資深變裝皇后「阿真」看完電影後給予極高評價，「我下輩子要投胎長這樣！」讓許瑞奇又驚又喜。他透露家人也都已看過電影，「他們都說我長得很像我妹妹，結果那天之後我妹就沒再跟我聊天！」笑翻全場。

片中飾演許瑞奇戀人的台灣演員路斯明，兩人情感戲動人至深，導演透露最後一場無台詞的對戲足足拍了6小時，「他哭了9、10次，完全虛脫。」路斯明甚至特地從加州飛到新加坡拍攝，王國燊表示：「我找台灣演員，也是因為台灣同婚合法化，象徵同志能擁有選擇的自由。」

談及本屆金馬影帝競爭對手，許瑞奇笑說自己雖不熟悉張孝全，但知道他演過許多台灣偶像劇，「媽媽特別喜歡他！」至於另一位影壇男神許光漢，兩人今年曾在新加坡短暫碰面，「當時他剛好在宣傳，我們只來得及打個招呼，我本來想跟他說『台灣見』，結果最終還是沒機會說出去。」

得知入圍金馬影帝時，許瑞奇人在片場拍戲，「我手機關機不想被打擾，後來打開才發現訊息炸了！」他的經紀人平常很冷靜自持，得知喜訊居然在會議室欣喜若狂地尖叫。許瑞奇坦言過了4、5天才沉澱下來，「能入圍已經是榮幸。得不得獎隨緣，但我很感謝觀眾願意看見阿好這樣的角色。」《好孩子》將於12月5日將在台上映。

更多鏡週刊報導

許瑞奇演變裝皇后爭金馬影帝 導演從「我最懂被歧視的感覺」創作《好孩子》

2025金馬影展今正式開鑼 電影《大濛》揭開序幕

金士傑、黃秋生坐旁邊 黃鐙輝金馬入圍超佛系：不敢遐想