金馬片《大濛》上映原聲帶同步上架 陳玉勳親曝歌曲內幕

獲本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎的新片《大濛》，27日正式在台上映，本片集結金獎怪物新人方郁婷、香港演員柯煒林、歌手9m88，以及甫獲金馬獎最佳男配角的曾敬驊演出，電影原聲帶也於今日同步上架各大平台，由金獎配樂大師盧律銘全盤操刀，也有參與主題曲〈大濛的暗眠〉作詞的導演陳玉勳更是分享了電影中的小故事。

盧律銘分享，《大濛》配樂一開始交出的版本被陳玉勳形容「沒有風味與靈魂」，讓他只得「砍掉重練」，在陳玉勳半激將、半鼓勵的推動下，他決定回到角色本身創作，從方郁婷飾演的阿月出發，以她離家沿途所見的風景寫出第1首demo，讓整張原聲帶彷彿成了阿月的旅程日記。

其中，電影主題曲〈大濛的暗眠〉更是盧律銘近年最深刻的創作，不僅歷經多次改動、趕在最後關頭才完成錄製，更邀請9m88演唱與吉他大師黃中岳編曲。盧律銘形容整個過程如同陳玉勳說的：「有股神秘力量推著大家前進，每個環節都剛好扣上。」並說：「這是1首最不像9m88的歌，唱的人是片中的每1個人。」

