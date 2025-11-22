金馬獎側寫／曾敬驊慶功訪問才剛結束 「抱著獎座走出店外」親自向粉絲道謝

曾敬驊以《我家的事》拿下第62屆金馬獎最佳男配角獎，結束典禮後的慶功宴，他收起激動的淚水，心情平靜許多。媒體訪問結束後，大家本想找他合照，卻一時不見人影，後來才發現，他已經走出店外，向等候多時的粉絲表達感謝。

曾敬驊（左）以《我家的事》拿下第62屆金馬獎最佳男配角獎，導演潘客印（右）拿下最佳改編劇本獎。（圖／小娛樂）

曾敬驊2019年以電影《返校》出道，接續演出《刻在你心底的名字》、戲劇《不良執念清除師》等作品，多年來累積不少死忠影迷。金馬獎典禮結束後，他先是前往參與惜別酒會，約莫凌晨1點20分左右，與劇組一同來到慶功宴，慶祝並接受媒體採訪。

他有些害羞地說，不太擅長在眾人面前表達。對於感言中提到的「做了許多勇敢的嘗試」，曾敬驊直言，踏上拍戲這條路，本身就是件勇敢的事。

曾敬驊以《我家的事》拿下第62屆金馬獎最佳男配角獎（圖／小娛樂）

出道6年一路走來，言詞或許難以完整傳達內心的感謝，他選擇以行動展現，訪問結束沒多久，他便拿著金馬獎座，與工作人員走出店外，近距離向等候多時的影迷道謝，分享喜悅。

眾人將他團團圍住，宛如一場小型見面會。曾敬驊簽名來者不拒，親切聊天，一起拍了大合照，不讓粉絲在深夜中久候，也讓大家能帶著滿足的心情，先一步回家休息。

曾敬驊為等候多時的粉絲簽名（圖／小娛樂）

曾敬驊的表演涵蓋戲劇和電影，除了仍在院線的《我家的事》，下週（11/27）即將上映的《大濛》，戲劇《如果我不曾見過太陽》也如火如荼播映中。

活動與記者會行程滿檔，他自然的性格深得兩線記者喜愛。慶功宴上，等著合照的隊伍排得長長一條，也有不少人結束其他慶功宴訪問後，特地趕來獻上祝福。

曾敬驊以《我家的事》拿下第62屆金馬獎最佳男配角獎（圖／小娛樂）

去年（2024）以《不良執念清除師》角逐金鐘男主角獎，曾敬驊在入圍記者會上坦言，剛出道時確實渴望獲得獎項肯定，如今並非不追求，只是轉念認為，肯定應該來源於自身，「演戲、角色上感動自己的那瞬間，比較重要。」

如今他臉上的笑容，與21歲那年以《返校》入圍金馬最佳新演員獎時，並無太大差別，依舊靦腆，卻更添幾分成熟與自我認同。2020年台北電影獎後，他曾這樣寫道：「我是曾敬驊，不管幾年後，我都會跟新演員一樣努力打拚下去。」

真誠相待，踏實前行；獎座在手，心仍溫柔。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導