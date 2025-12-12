金馬獎加持！戴佩妮再傳喜訊 25年來第一次

戴佩妮明年3月將在高雄巨蛋舉辦演唱會。寬宏藝術提供

繼去年在台北小巨蛋締造萬人滿場佳績後，戴佩妮將於明年3月首次南下開唱，舉辦「戴佩妮2026雙生火焰 高雄巨蛋演唱會」，也將是她出道 25 年來首度在高雄舉辦個人演唱會。

戴佩妮日前以電影《地母》主題曲〈布秧〉勇奪第62屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」，好消息接連而至，高雄場演唱會隨即公布，也宣告她2026的音樂旅程將以更加炙熱的氣勢開展，讓全台歌迷倍感期待。

戴佩妮明年3月將在高雄巨蛋舉辦演唱會。寬宏藝術提供

去年台北場「雙生火焰」演出好評不斷，無論舞台視覺或經典曲目皆掀起熱烈迴響，粉絲至今仍難忘當時的情感共震。這回升級登上高雄巨蛋，戴佩妮透露聽見許多南部歌迷敲碗已久：「第一次到高雄開唱非常期待，也很感謝大家一路以來對『雙生火焰』的喜愛。」

廣告 廣告

本次演唱會舞台設計亦再添亮點，先後榮獲 2025 London Design Awards 鉑金獎，以及 2025 MUSE Design Awards「概念設計-娛樂類」與「活動-演唱會類」雙料鉑金獎肯定。三項國際最高榮譽加持，使演唱會從視聽規格到美學高度全面升級，更讓中南部樂迷格外期待。演唱會門票17日在寬宏售票系統、萊爾富及OK超商開賣。



回到原文

更多鏡報報導

直擊／辛龍慟失劉真5年再談愛妻！暖曝女兒遺傳她3個地方

顏正國生前力挺！男星曾因毒品槍炮判刑7年 今露面淚吐遺憾

黃偉晉「想要安全感」不懷念五堅情 脫口真心話：又不是死了