金馬獎加持！戴佩妮3/21首攻高雄巨蛋 延續台北萬人滿場氣勢

繼去年3月於台北小巨蛋開唱後，Penny戴佩妮12日宣布將首度南下高雄，延續台北萬人滿場氣勢，舉辦《戴佩妮2026雙生火焰 高雄巨蛋演唱會》，這不僅是她出道25年來，第一次在高雄舉辦個人演唱會，也是再一次透過舞台，聯繫與歌迷情感的重要時刻，意義格外非凡。

戴佩妮12日宣布將首度南下高雄，延續台北萬人滿場氣勢，舉辦《戴佩妮2026雙生火焰 高雄巨蛋演唱會》。（圖／寬宏藝術 提供）

然而，日前Penny戴佩妮才以電影《地母》主題曲〈布秧〉摘下第62屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」，憑其動人歌聲與深厚的創作底蘊再獲肯定，為音樂創作生涯再添一座金獎，如今，緊接著帶來高雄開唱的好消息，喜訊連連，彷彿為明年的音樂旅程開啟炙熱的序章，同時，也點燃歌迷心中的熱情與期盼！

廣告 廣告

戴佩妮的音樂向來帶著治癒力量。（圖／寬宏藝術 提供）

去年台北小巨蛋的演出，收穫歌迷及各界好評，多首歷年經典歌曲、華麗又震撼的舞台，深刻地烙印在歌迷心中，內心的感動至今仍深植在大家心底，在眾所期盼與熱切的呼聲中，「雙生火焰」將登上高雄巨蛋舞台，Penny戴佩妮表示，台北場結束後，聽見許多歌迷敲碗高雄場的心聲，現在終於能公布這個好消息，第一次到高雄舉辦個人演唱會，很期待，也很感謝大家對「雙生火焰」的喜愛和支持。

Penny戴佩妮的音樂向來帶著治癒力量，無論是城市女性的自我敘事，還是關於愛與成長的溫暖民謠，都能精准觸達人心。這場演唱會不僅僅是演唱與聆聽，更是一場集體的情感共鳴。

戴佩妮出道25年首登高雄。（圖／寬宏藝術 提供）

關於高雄場歌單，她也率先預告，同樣會帶來〈怎樣〉、〈iPenny〉、〈愛瘋了〉、〈純屬意外〉、〈被動的觀眾〉等各個時期的經典曲目外，亦將演繹概念專輯《雙生火焰》中的歌曲，透過音樂共鳴，與所有人一起迎接這場令人期待的時刻！《戴佩妮2026雙生火焰 高雄巨蛋演唱會》門票將於下週12月17日上午11:11全面啟售，購票請洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。

延伸閱讀

WBC/徵召進度相當順利！蔡其昌：目前沒聽到有人拒絕

WBC/張奕證實獲邀約！強烈意願想打 期待對決大谷翔平

中職/樂天喜事又一樁！ 林承飛、前啦啦隊女神完婚