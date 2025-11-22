金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。
最佳動作設計
黃泰維、陳嘉玲／《恨女的逆襲》
最佳音效
高偉晏、張凱彤、林先敏／《小蟲蟲大冒險》
最佳視覺效果
温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷／《96分鐘》
最佳動畫短片
《螳螂》
最佳動畫片
《世外》
最佳原著劇本
陳玉勳／《大濛》
最佳改編劇本
潘客印／《我家的事》
最佳原創電影音樂
Charles Humenry／《幸福之路》
原創電影歌曲
〈布秧〉／《地母》戴佩妮演唱
最佳女配角
陳雪甄／《人生海海》
最佳剪輯
雪美蓮／《隱蹟之書：重寫自我》
終身成就獎
陳淑芳
最佳紀錄短片
《她的碎片》
最佳紀錄片
《隱蹟之書：重寫自我》
最佳美術設計
王誌成、尤麗雯／《大濛》
最佳造型設計
許力文／《大濛》
最佳男配角
曾敬驊／《我家的事》
最佳攝影
梁銘佳／《地母》
年度台灣傑出電影工作者
鍾瓊婷
最佳新演員
馬士媛／《左撇子女孩》
最佳劇情短片
《疊羅漢》
最佳新導演
Lloyd Lee Choi／《幸福之路》
最佳導演
李駿碩／《眾生相》
最佳女主角
范冰冰／《地母》
最佳男主角
張震／《幸福之路》
最佳劇情長片
《大濛》
