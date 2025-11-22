金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家

金馬獎揭曉，范冰冰以《地母》一片勇奪第62屆金馬獎最佳女主角殊榮，透過電話連線方式出席頒獎典禮。在得獎消息公布時，導演張吉安一臉驚訝，隨後上台分享與范冰冰合作的感人經歷。范冰冰在片中飾演一位馬來西亞喪夫婦女，白天務農、晚上則化身解降師為村民治病，她不計形象的演出獲得評審高度肯定，被譽為突破性表現。這次獲獎對曾經歷各種風波的范冰冰而言格外有意義，也是繼一座金馬最佳女配角獎及2016年入圍女主角後的重要肯定。

TVBS新聞網 ・ 9 小時前