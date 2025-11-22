金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者

第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。

最佳動作設計

  • 黃泰維、陳嘉玲／《恨女的逆襲》

最佳音效

  • 高偉晏、張凱彤、林先敏／《小蟲蟲大冒險》

最佳視覺效果

  • 温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷／《96分鐘》

最佳動畫短片

  • 《螳螂》

最佳動畫片

  • 《世外》

最佳原著劇本

  • 陳玉勳／《大濛》

最佳改編劇本

  • 潘客印／《我家的事》

最佳原創電影音樂

  • Charles Humenry／《幸福之路》

原創電影歌曲

  • 〈布秧〉／《地母》戴佩妮演唱

最佳女配角

  • 陳雪甄／《人生海海》

最佳剪輯

  • 雪美蓮／《隱蹟之書：重寫自我》

終身成就獎

陳淑芳

最佳紀錄短片

  • 《她的碎片》

最佳紀錄片

  • 《隱蹟之書：重寫自我》

最佳美術設計

  • 王誌成、尤麗雯／《大濛》

最佳造型設計

  • 許力文／《大濛》

最佳男配角

  • 曾敬驊／《我家的事》

最佳攝影

  • 梁銘佳／《地母》

年度台灣傑出電影工作者

鍾瓊婷

最佳新演員

  • 馬士媛／《左撇子女孩》

最佳劇情短片

  • 《疊羅漢》

最佳新導演

  • Lloyd Lee Choi／《幸福之路》

最佳導演

  • 李駿碩／《眾生相》

最佳女主角

  • 范冰冰／《地母》

最佳男主角

  • 張震／《幸福之路》

最佳劇情長片

  • 《大濛》

