金馬獎座放神明桌供奉！曾敬驊放話「過年打麻將」六親不認

曾敬驊憑藉電影《我家的事》獲頒金馬男配角獎。（圖／CATCHPLAY+）





電影《我家的事》今（20）日舉行串流平台上線記者會，導演演潘客印率演員藍葦華、高伊玲、黃珮琪、曾敬驊全家出席受訪；憑藉本片拿下金馬獎「最佳男配角」獎項的曾敬驊，獎座供奉在宜蘭老家的神明桌上，笑說過年打麻將六親不認：「絕對不放水！」

藍葦華、高伊玲、黃珮琪、曾敬驊在片中飾演一家人，今日久違合體，為即將到來的農曆新年同台揮毫，寫下「福」字祝福馬年福氣滿滿。藍葦華與曾敬驊演父子，兩人都獲封「宜蘭之光」，藍葦華打趣喊話「兒子」過年去找他領紅包；曾敬驊最愛的年菜是「酸菜結湯」，過年都會跟媽媽一起準備年夜飯。

導演潘客印率一家四口將親手寫的福送給觀眾。（圖／CATCHPLAY+）

曾敬驊憑《我家的事》獲得金馬男配角獎項，得獎時曾提到帶爸媽出國旅遊是他的心願，今日被問進度安排如何，他說父母親很忙碌，也不想影響他的工作行程：「他們年後自己先安排要和朋友出國！」全家旅遊則暫緩，透露不想一起同行是怕沒共同話題可以聊天。

「母女檔」高伊玲、黃珮琪都是台北人，過年通常會在家裡耍廢放鬆，黃珮琪今年則是考慮回外婆花蓮家度假；導演潘客印頻頻被媽媽催婚，今年過年回家肯定是一樣的：「家人還是沒有放棄，每一年都要我帶女友回家！」坦言被「催婚」到已經習慣了。《我家的事》2月4日上架CATCHPLAY+。



