金馬獎座現身警分局前！蔡淑君辦揮毫迎春 暖爐紅豆湯吸引千人擠爆

蔡淑君辦公室提供

【新北市訊】

農曆春節將屆，新北市議員、人稱「林口阿姨」的蔡淑君，今（1）日下午在新北市林口警分局前廣場舉辦「和駒納福」春聯揮毫活動，邀請中國書法學會理事長陳銘鏡率領13位書法名家一字排開，現場為市民朋友揮毫書寫吉祥春聯。活動現場不僅充滿墨香與年味，還貼心準備暖爐、紅豆湯與薑母茶驅寒，更特別展出已故影帝陳松勇的《金馬獎》獎座供民眾合影留念，短短2小時湧入逾千人，將約50坪帳篷擠得水洩不通，讓莊嚴的分局門前洋溢濃厚文化氣息與節慶熱鬧氛圍。

廣告 廣告

蔡淑君辦公室提供

「和駒納福」春聯揮毫活動由市議員蔡淑君、林口分局長李智源及全國公務人員協會首席顧問陳韋翰共同主辦，陣容相當堅強。除邀請中國書法學會理事長陳銘鏡親自領軍外，常務理事郭金堂、諮詢委員蕭陽義等共13位書法名家齊聚一堂，現場揮毫毫不手軟，分局長李智源也親自下場小試身手，博得民眾熱烈掌聲。

時值寒流來襲、天空飄著細雨，主辦單位特別搭設50坪大型帳篷，大都會客運也支援暖爐設備，現場並提供青年小吃準備的紅豆湯與薑母茶，讓排隊等候的民眾在寒冬中倍感溫暖。值得一提的是，陳韋翰因與已故影帝陳松勇交情深厚，特別商借其最佳男主角《金馬獎》獎座到場，吸引民眾爭相合影，為馬年增添好運與話題。

不少民眾一早便到場排隊等候，書法大師們除事先準備多款馬年祝福春聯供民眾自由領取，也應現場需求客製化書寫各式吉祥祝賀詞，滿足不同民眾的新年期許。活動期間人潮絡繹不絕，帳篷內人聲鼎沸，民眾高舉金馬獎獎座拍照留念，直呼「彷彿走上頒獎台」，笑聲與年味交織。

過年期間現金流動性大，年節紅包壓歲錢擔心被詐團看上，林口警方也順勢在揮毫現場進行反詐宣導，教導如何識詐與「假投資」等多種常見詐騙手法，14位書法名家也跳出來力挺，一人寫一字，共組「金馬迎春心如意、反詐防詐破騙局」春聯，加深民眾印象。

市議員蔡淑君表示，春聯不僅是農曆新年的重要象徵，更承載著深厚文化底蘊與對未來一年的祝福，希望透過邀請書法名家走入社區，讓平時難得一見的書法藝術與鄉親近距離接觸，不僅延續傳統文化，也讓里民在歲末年終感受到實實在在的溫暖與喜氣。