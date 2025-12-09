金馬獎御用配樂師是他！蔣榮宗巧遇李安「開心被記住」 曝3年前奇妙緣分

四季線上／陳軒泓 報導

音樂家蔣榮宗（6日）參加國際電影音樂大師 Alexandre Desplat（亞歷山大．戴斯培）《從巴黎到好萊塢》音樂會，沒想到竟在偶像的演出現場，第一次真正遇見「華人之光」李安導演本人，宗宗興奮回憶：「Alexandre 一直是我崇拜的大師，特別喜歡他為李安導演創作的《色戒》配樂，沒想到在大師的音樂會裡，居然會遇到導演本人，真的太驚喜！」

蔣榮宗分享音樂會巧遇國際大導李安（照片提供：ZONG MUSIC）

事實上蔣榮宗與李安的緣分，早在2022年就悄悄開始。當年他擔任「總統文化獎李安導演紀錄片」的配樂家，只用了短短兩週就完成全部作曲、編曲、錄音與混音。為此他還重新溫習李安所有電影，並跨越三大洲、四個城市連線合作。蔣榮宗說：「那時每天都在重溫李安導演的作品，很怕做不好會在偶像面前丟臉。」最終成果獲得了高度肯定。而與李安聊天時，他也鼓起勇氣提到金馬獎紅毯的音樂：「我有跟導演說，金馬獎的紅毯星光大道、上台頒獎等的行進配樂都是我寫的，他笑著點頭，感覺有默默記住，真的好開心！」

蔣榮宗第一次見到李安本人，曝過往奇妙緣分（照片提供：ZONG MUSIC）

橫掃國際25座音樂獎項、受 GQ 封為「最年輕的音樂家」的蔣榮宗，不只擅長電影配樂，更是金馬、金曲、金鼎等典禮的幕後音樂推手。年底行程滿檔，他透露自己的耶誕假期「依然在工作中度過」，目前正同時製作《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》展覽音樂，也在籌備 2026 台灣燈會與台南國家美術館的沉浸式展覽音樂，他笑說：「聖誕節排滿工作，但能為這些藝術與文化項目創作，我覺得很幸福！」

蔣榮宗多次獲得國際音樂獎項，為金馬紅毯御用配樂師（照片提供：ZONG MUSIC）

