金馬獎慶功／張震二封影帝有三間廟加持！曝心境轉變：身體沒辦法負擔

張震二封金馬影帝。（圖／小娛樂）

張震以《幸福之路》獲得第62屆金馬獎最佳男主角，繼《緝魂》後成功二封影帝，他透露明年有好幾部電影在談，可能會特別忙碌，沒去入圍午宴就是為了新作定裝。自嘲現在體力沒那麼好的他得獎後只想好好睡一覺，畢竟最近還在拍戲，睡到自然醒已經是不可能的事。

張震在《幸福之路》中飾演移民到紐約、靠外送維生的華裔男子，期待能和妻女團聚之際，卻接連遭逢挫敗。他坦言這次表演是最放鬆的一次，過去的他演戲時壓力總會很大，對自己要求特別高，但演完舞台劇後發現越緊張就越難演，也很難專注，尤其這次在《幸福之路》演出比較細膩、沒有大起大落的情緒起伏，所以就順著導演Lloyd Lee CHOI的劇本演，也多虧優秀攝影師李永畧的幫忙，演來過程相當流暢。

隨著年紀增長，張震發現心態會變得更加鬆弛，他對陳淑芳獲得終身成就獎時的感言心有戚戚焉，演員真的會因為角色的難過，從早到晚回家都在哭，「我很用力去做，其實身體沒辦法負擔，會很傷，特別是現在沒那麼多精力消耗。」

《幸福之路》榮獲最佳男主角、新導演、原創電影音樂。（圖／小娛樂）

走紅毯時張震掏出在廟宇拜拜時順手拿的糖果作為幸運物，他笑說自己習慣拜三間廟，一間是住家附近的土地公廟，幾乎每天經過都會去拜；第二間是南港聖母宮；第三間是南港奉天宮，前幾天去拜拜時，看到糖果的包裝很可愛就隨手拿了一個，但他強調平常都是去求平安，只是這次有特別祈求電影順利獲獎。他還加碼小故事，此次他有送了《幸福之路》劇組順澤宮的帽子，笑說：「他們戴起來很適合！」

不過最大的幸運物當然是有到場的妻女，張震得獎時還特別走到後面與家人相擁，他表示有可能是因為妻女在場，所以現場氣氛對他而言滿特別，拍攝《幸福之路》時也有帶著家人到紐約過耶誕節、跨年，想讓女兒認識他的工作與他合作的優秀團隊。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導