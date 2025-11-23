金馬獎慶功／曾敬驊奪獎親吐最大遺憾 罕鬆口揭感情狀態
電影《我家的事》在2025年金馬獎頒獎典禮上斬獲最佳男配角（曾敬驊）和最佳改編劇本（潘客印），成為當晚焦點。新科金馬男配角曾敬驊與導演潘客印、以及其他演員一同出席慶功宴，分享得獎的激動心情。
曾敬驊領獎時在台上已是淚崩狀態，到了後台提起父母更是再度大哭。他在慶功宴上透露，得獎後手機訊息都還沒時間回覆，只與父母通了電話。他本來想與父母合照留念，沒想到父母因為要早起經營在宜蘭的早餐店，已經趕到車站準備坐火車回家了。
他猜想父母是擔心隔天開店受到影響，才會匆忙離去。曾敬驊遺憾地表示，過去首映會或典禮，父母都因為害羞，沒有跟他一起合照過。他已叮囑父母到家要回覆報平安，也打了一段文字給姊姊、妹妹，感謝她們的支持與鼓勵。
曾敬驊在後台受訪時，淚眼婆娑地表示，得獎後最想做的事就是帶父母出國，因為他們從來沒有出國過。他進一步解釋，家裡共有五個小孩，他是老四，上有三姊姊、下有一個妹妹，父母多年來都忙於經營早餐店，經濟負擔較大。
他感嘆這幾年工作忙碌，很難抽出時間，這次他堅定承諾：「希望今年過年可以帶爸媽第一次出國！這次一定要親自帶父母去。」展現出對家人的深厚孝心。
除了感性分享對家人的感謝，曾敬驊也在慶功宴上透露了感情狀態。他表示自己已經單身一年多，不過目前「有正在認識的人」，對方是圈外人，兩人還在相處中，其他細節則未多透露。
回想起在台上的感言，曾敬驊提到「做了很多勇敢的事」。他解釋，好比拍戲就是一件很勇敢的事：「本來個性比較沒辦法在很多人面前表達，（拍戲）挑戰了一些自己沒有挑戰過的事。」如今這份勇氣為他換來了金馬獎座的肯定。
高伊玲以一票之差敗給影后范冰冰，她直言「嚇死了，怎麼會只差一票」，她完全沒有失落，因為沒有預期一定會得獎，期許之後更努力，再去好好觀察其他演員不同的優點，強調「有『家人』在，已經覺得得獎了」。
姚淳耀雖然在競爭獎項時敗給曾敬驊，但他完全不失落，「聽到敬驊得獎很開心，下一秒看到他哭了又覺得很可愛，覺得有入圍就很開心」。
導演潘客印獲得最佳改編劇本，頒獎人是劉若英，兩人曾在影集《忘了我記得》合作，他說在台上時劉若英在他耳邊用台語跟他說了一句「麥靠（別哭台語）」，「她頒這個獎給我意義很深刻」。電影入圍八項，最後拿下二獎，但他非常以這部電影、演員、工作人員為傲。
