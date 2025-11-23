金馬獎慶功／范冰冰《地母》封后凌晨狂嗑大閘蟹 送上自拍照吐真實心聲

中國大陸女星范冰冰以《地母》奪下第62屆金馬獎慶功／最佳女主角，可惜她因工作未能親自出席領獎，僅透過電話傳達激動和感恩心情。情緒激動的她似乎也睡不著，23日凌晨3點多她在微博發文，分享了她的慶祝方式。

她透露：「剛回覆完所有好友的六百多個祝福訊息後，爆啃了三隻大閘蟹」，直言「此刻，有點幸福，有點懵」，並附上自拍照和一盤吃完的大閘蟹殼，流露出真實又可愛的一面。

本屆影后堪稱「死亡之組」，入圍者包括方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲和范冰冰。最終由范冰冰憑《地母》勝出。她奪下影后寶座時，導演張吉安代替她領獎，並透過電話連線分享了她重返影壇的決心，感人話語引發現場熱烈掌聲。

張吉安透露，起初仍猶豫是否給予她這個角色，但范冰冰為爭取角色，跟著他回鄉、下稻田，甚至一度跌入田中。張吉安當時問她為何非得辛苦爭取，她堅定回應：「我想重新來過。」此話一出，典禮現場立刻響起熱烈掌聲。

張吉安在後台替她簽收獎座時，又打了一次視訊電話給她，范冰冰看著自己的獎座，一直捏著鼻子落淚，張吉安問她：「要不要看名字有沒有寫錯？有嗎？有寫錯嗎名字？」張吉安念著上面的字，「第62屆金馬獎最佳女主角范冰冰，《地母》，沒有錯，我就簽收囉！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導