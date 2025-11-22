金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心

范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，她開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。

導演張吉安透露，范冰冰其實六天前就已經拿到工作簽證，但因為工作行程滿檔，調整到最後一刻最終仍無法來台。而張吉安原本打算在慶功宴上與范冰冰視訊，但范冰冰哭到眼睛太腫，不方便開視訊通話。

范冰冰語氣中仍難掩激動情緒，感謝大家的祝福，她笑說：「滿神奇的，我不來的時候總拿獎，我去了的時候反而沒拿。」她感謝台灣的觀眾朋友們，自己其實看了很多大家觀看電影後的評論。不過電話講到一半，李安導演突然抵達慶功宴，她也藉此機會與李安通話。

李安導演和范冰冰通電話道賀。圖／金馬獎官方攝影李開明提供）

李安導演先是獻上恭喜，范冰冰接著回應：「我好喜歡你的電影！」李安說很喜歡《地母》，很為張吉安導演和范冰冰感到高興，最後范冰冰說：「希望你一切都順利，我們要一起開心！」

片中飾演范冰冰兒女的白潤音和許恩怡，對於范冰冰得獎也感到與有榮焉，稱「媽媽」在片場時從來不喊辛苦，就算拍攝環境在農田有很多蚊子和泥巴也不以為意，相當配合導演的要求，所以對她獲獎肯定相當感動。

張吉安導演和李安導演交流。圖／金馬獎官方攝影李開明提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導