金馬獎慶功／陳雪甄橫掃評審票數！和導演廖克發約好「不漲價」
陳雪甄以《人生海海》獲得第62屆金馬獎最佳女配角，她在慶功宴上興奮表示：「努力這麼久終於被肯定了！」笑說現在想要好好喝一杯，為典禮節食兩個禮拜的她，也終於能好好大吃一頓。
走過17年演員生涯，在台上激動落淚的陳雪甄笑說，怕自己會哭到講不出話來，但沒想到哭得那麼慘還可以記得背好的感言，尤其當下還沒感受到獎座的重量，一下台重到差點手軟。
另外，陳雪甄的11歲兒子此次有替得獎的動畫短片《螳螂》配音，她笑說：「他還小還不知道金馬獎在幹嘛。」不過和兒子一同參與配音的作品獲得肯定，別具意義，她也格外興奮。
對於在台上發表感言時，為許多擔任配角的演員們信心喊話、加油打氣，陳雪甄坦言是有感而發，但這段話先前以《馗降：粽邪2》第一次入圍時就很想說，「我看到很多很認真、專業的演員沒被注目到，希望大家能看到他們的努力，都能給他們機會。」
陳雪甄此次以全票通過的票數獲獎，足見評審對她的肯定，《人生海海》廖克發導演對於相識、合作多年的好友得獎感動不已，「看雪甄那麼多年堅持、那麼多年走過上坡下坡，她上台的時候劇組工作人員哭成一團。」雖然自己未能抱回最佳導演、劇情片難免有遺憾，但他對自己的作品有信心，為《人生海海》及劇組都感到驕傲。他笑說以後當然要和陳雪甄繼續合作，且有講好「不能漲價」。
Yahoo奇摩關心您：飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。
※ 衛福部戒酒諮詢專線： 0800-255959
