金馬獎星光閃 李安西島秀俊頒獎

西島秀俊當金馬獎頒獎嘉賓。（資料照片）

李安回台參加金馬62盛會。（資料照片）

第62屆金馬獎今（22日）將在台北流行音樂中心舉辦，今年未設主持人，由兩度提名女主角的王淨配音，朗誦所有入圍者名單，將時間獻給得獎者及電影人；星光主持人由「紅毯女王」楊千霈第16次擔任，她率領彭千祐、徐鈞浩一同在星光上歡迎電影人。

頒獎嘉賓星光熠熠，除了導演李安，日本影帝西島秀俊，金馬影帝張震，7位影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩及林柏宏、劉冠廷2位男配角，也有許瑋甯、徐若瑄、曾敬驊等。

此屆「終身成就獎」為高齡86歲資深演員陳淑芳，頒獎者為《孤味》中飾演她女兒的謝盈萱、徐若瑄、孫可芳，母女四人久違的再次於金馬獎上同台，為亮點之一。

嘻哈天團頑童MJ116開場，展現電影人拍片的滿腔熱血；「台語金曲歌后」李竺芯以溫柔又充滿力量的嗓音，回望經典並追思逝世影人；擁有5座金曲獎的戴佩妮首次為電影《地母》打造主題曲〈布秧〉便入圍金馬，她今將演唱；人氣樂團告五人則帶來《有病才會喜歡你》的〈我天生－有病版〉。