金馬獎盃「被消失」！范冰冰補領影后獎座 轉發微博「只剩自拍照」

范冰冰在「牆外」大方分享金馬獎盃。（翻攝自范冰冰IG）

第62屆金馬獎影后由演出《地母》的中國演員范冰冰奪下，當晚因故由導演張吉安代領，這座象徵華語影壇最高榮譽的獎盃，在時隔一個多月後，近日終於在馬來西亞正式交到影后手中。然而，這份喜悅似乎只能在「牆外」分享，范冰冰在IG和Threads大方曬出與金馬獎座的合照，但在中國微博的相同貼文中，所有關於金馬獎盃的影像卻消失得無影無蹤。

范冰冰近日飛抵馬來西亞吉隆坡，與《地母》導演張吉安重聚，電影聯合出品人、馬來西亞知名企業家丹斯里陳志遠特別在自宅設宴，為劇組補辦慶功會，陳志遠當場將沉甸甸的金馬獎座頒交給范冰冰，並幽默表示，馬年還沒到，但「金馬」搶先到府拜年是個好兆頭。

12月31日跨年之際，范冰冰在IG和Threads都感性發文：「2025，我交的作業！2026，踏馬而來！」並附上多張親吻獎盃、將金馬頂在頭上的調皮合照，顯見其興奮之情。然而，同樣的文字轉發到微博後，配圖卻僅剩下6張美艷自拍照，所有與「金馬獎」相關的畫面悉數被刪除。

事實上，范冰冰奪獎當晚，中國主流媒體便隻字未提，熱搜榜也完全不見蹤影，金馬獎在中國境內顯然仍是禁忌話題。而范冰冰更是自2018年捲入逃稅風波後被列為「劣跡藝人」，在中國事業一度停擺，近年她將重心移往南韓、東南亞等海外市場，憑藉《綠夜》與《地母》成功突圍。范冰冰曾坦言，被封殺的日子雖然辛苦、充滿遺憾與脆弱，但她體悟到：「能救你的人只有你自己，只有你自己的那束光照在身上，才可能走出迷霧。」





