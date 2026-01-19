金馬獎紀錄片「種土」化身20幅畫作 壽山國中「永續藝術走廊」展出

壽山國中近日慶祝校慶，揭幕「他在種什麼？永續藝術走廊」特展，將入圍第六十一屆金馬獎最佳紀錄片「種土」的精神化為二十幅大型畫作，即日起在校園展出，希望引領學生從畫作出發，認識土地、理解環境，為永續未來種下一顆希望的種子。(見圖)

壽山國中今(十九)日說明，「他在種什麼？永續藝術走廊」特展將入圍第六十一屆金馬獎最佳紀錄片《種土》的精神，化為二十幅大型畫作，引領學生思考土地、環境與未來的關係；電影主角原型、長期推動自然農法的楊安和先生，於開展當天親臨現場，與師生面對面分享「把死土養回來」的生命故事，為展覽注入最真實的力量。

電影《種土》紀錄兩位農人修復土地的歷程，呈現人與自然相互依存的情感；這次由藝術家李心瑗，策展人張慧如一起將電影意象轉譯為視覺創作，再由風雅頌基金會郭彩連董事長、好因緣姊妹會等捐贈畫作給學校，構成一條美感與環境共榮的藝術走廊。學生不只是「看畫」，更要練習「讀土地」，理解食物從哪裡來、環境為何需要被善待。

校長林宜家表示，壽山國中長期推動山、河、街、港的在地學習與永續教育，希望孩子能在真實議題中培養行動力；壽山國中有全高雄歷史最悠久的美術班，深具藝術教育能量。她說，「藝術不只是美感，更是一種關心世界的方式」，未來期勉美術班的孩子能成為導覽人才，讓更多人認識永續的理念。

開展活動中，長期支持並推動藝術走廊的郭彩連董事長勉勵學生，提到楊安和先生為台灣找回一片好土，所以也要在孩子心中種下一片好土，讓在場師生深受感動，畫家李心瑗也在現場帶領學生從筆觸與色彩理解土地的故事。美術班學生張詠涵分享，過去覺得農業離自己很遠，透過畫作與創作背後的敘事，才真正理解每一口食物都連著一塊土地。

「他在種什麼？永續藝術走廊」於壽山國中校慶後持續展出，成為壽山國中校園的常設學習場域；學校也規劃結合課程，讓學生以雙語導覽、AI創作與在地踏查，延伸更多行動方案，讓「種土」的精神在校園「被種下來」。