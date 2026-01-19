金馬獎紀錄片「種土」化身20幅畫作 壽山國中「永續藝術走廊」展出

金馬獎紀錄片「種土」化身二十幅畫作，壽山國中「永續藝術走廊」展出。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

藝術遇上土地，校園變身永續教室！壽山國中校慶推出「他在種什麼？永續藝術走廊」特展，將入圍金馬獎最佳紀錄片「種土」的精神化為 大型畫作，即日起在校園展出，希望引領學生從畫作出發，認識土地、理解環境，為永續未來種下一顆希望的種子。

「他在種什麼？永續藝術走廊」特展，將入圍第六十一屆金馬獎最佳紀錄片《種土》的精神，化為二十幅大型畫作，引領學生思考土地、環境與未來的關係。

電影《種土》紀錄兩位農人修復土地的歷程，呈現人與自然相互依存的情感。此次由藝術家李心瑗，策展人張慧如一起將電影意象轉譯為視覺創作，再由風雅頌基金會郭彩連董事長、好因緣姊妹會等捐贈畫作給學校，構成一條美感與環境共榮的藝術走廊。學生不只是「看畫」，更要練習「讀土地」，理解食物從哪裡來、環境為何需要被善待。

美術班學生張詠涵說，過去覺得農業離自己很遠，透過畫作與創作背後的敘事，才真正理解每一口食物都連著一塊土地。

校長林宜家表示，該校長期推動山、河、街、港的在地學習與永續教育，希望孩子能在真實議題中培養行動力；未來期勉美術班的孩子能成為導覽人才，讓更多人認識永續的理念。

開展活動中，長期支持並推動藝術走廊的郭彩連董事長勉勵學生，表示楊安和先生為台灣找回一片好土，所以也要在孩子心中種下一片好土。讓在場師生深受感動，畫家李心瑗也在現場帶領學生從筆觸與色彩理解土地的故事。